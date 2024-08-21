21 августа 2024

Где в Челябинске накачать мышцы в парках и арендовать поле для футбола

В Челябинске открыты восемь площадок с бесплатными тренажерами
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, тренажеры, качалка, спортплощадка, благоустройство, спортгородок
Накачать мышцы в Челябинске можно бесплатно Фото:

В Челябинске бесплатно позаниматься спортом на улице в последние теплые дни можно на восьми площадках с тренажерами. В распоряжении любителей бега есть стадионы, несколько боров и тропинки в городских парках. На территории нескольких стадионов в аренду можно снять футбольное поле. О том, где бесплатно накачать мышцы, устроить забег и сколько стоит аренда поля для игры в футбол — в материале URA.RU.

Уличные тренажерные площадки

Челябинцы, пренебрегающие масочным режимом и самоизоляцией. Челябинск
На челябинских спортплощадках есть как силовые, так и кардиотренажеры
Фото:

Большинство силовых тренажеров располагается в парках. В парке Калининского района недавно были установлены рама для кроссфита, беговая дорожка, штанги, канаты, гири и кардиотренажеры. Несколько раз в неделю инструкторы проводят здесь тренировки для челябинцев. Практически все спортивные модули в городе имеют похожее оборудование. Самые компактные — комплексы возле ДС «Юность» и на Алом поле.

Где накачать мышцы бесплатно

  • Парк Калининского района
  • Парк «Экопарк» в Курчатовском районе
  • Парк «Сад Победы» на ЧТЗ
  • Парк имени Тищенко в Металлургическом районе
  • Алое поле
  • ТРЦ «Мегаполис»
  • Площадка за памятником Курчатову
  • Площадка на пересечении улицы Чайковского и Университетской набережной в «Академе».

Где можно устроить забег или легкую пробежку

Стадионы

Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске
Вход на большинство стадионов бесплатный
Фото:

Рядом с парком имени Гагарина находится легкоатлетический комплекс со стадионом имени Елены Елесиной с девятью беговыми дорожками. Круг стадиона — 400 метров. Можно взять в аренду спортивный инвентарь.

Центральный стадион «Локомотив» имеет восемь дорожек и стандартный круг длиной 400 метров. Беговые трассы — с прорезиненным покрытием. Воспользоваться стадионом можно бесплатно.

В парке «Металлург» находится одноименный бесплатный стадион. Вокруг футбольного поля имеются четыре дорожки с резиновым покрытием.

Любители лесных массивов могут пробежаться в Шершневском бору по маршруту длиною примерно 5,5 километра. В распоряжении челябинцев также Каштакский бор, где можно устроить трейловый кросс. Большое количество тропинок, которые можно задействовать для бега, есть и в городских челябинских парках.

Арендовать футбольное поле можно от 267 рублей в час

Алексей Текслер на стадионе Сигнал. Челябинск
В Челябинске можно арендовать часть футбольного поля, либо всю игральную территорию
Фото:

«Манеж Динамо» сдает в аренду новое поле в центре соснового бора размером 60 на 40 метров. За аренду трети территории попросят 1300 рублей в час, но если игра планируется после 18:00, то придется заплатить 1800 рублей. Все поле можно арендовать от 2600 до 3600 рублей в час. Цена зависит от желаемого времени брони.

На стадионе «Металлург» также предоставляют поле для спортивных игр. Аренда четверти футбольного поля обойдется в 1500 рублей в час или в шесть тысяч рублей в час за целую площадку.

Аренда футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» обойдется в шесть тысяч рублей в час. Поиграть в футбол можно в любые дни.

Спортивный комплекс «Лидер» представляет поле для тренировок по футболу за 267 рублей в час. Плата взимается с каждого человека.

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В Челябинске бесплатно позаниматься спортом на улице в последние теплые дни можно на восьми площадках с тренажерами. В распоряжении любителей бега есть стадионы, несколько боров и тропинки в городских парках. На территории нескольких стадионов в аренду можно снять футбольное поле. О том, где бесплатно накачать мышцы, устроить забег и сколько стоит аренда поля для игры в футбол — в материале URA.RU. Большинство силовых тренажеров располагается в парках. В парке Калининского района недавно были установлены рама для кроссфита, беговая дорожка, штанги, канаты, гири и кардиотренажеры. Несколько раз в неделю инструкторы проводят здесь тренировки для челябинцев. Практически все спортивные модули в городе имеют похожее оборудование. Самые компактные — комплексы возле ДС «Юность» и на Алом поле. Рядом с парком имени Гагарина находится легкоатлетический комплекс со стадионом имени Елены Елесиной с девятью беговыми дорожками. Круг стадиона — 400 метров. Можно взять в аренду спортивный инвентарь. Центральный стадион «Локомотив» имеет восемь дорожек и стандартный круг длиной 400 метров. Беговые трассы — с прорезиненным покрытием. Воспользоваться стадионом можно бесплатно. В парке «Металлург» находится одноименный бесплатный стадион. Вокруг футбольного поля имеются четыре дорожки с резиновым покрытием. «Манеж Динамо» сдает в аренду новое поле в центре соснового бора размером 60 на 40 метров. За аренду трети территории попросят 1300 рублей в час, но если игра планируется после 18:00, то придется заплатить 1800 рублей. Все поле можно арендовать от 2600 до 3600 рублей в час. Цена зависит от желаемого времени брони. На стадионе «Металлург» также предоставляют поле для спортивных игр. Аренда четверти футбольного поля обойдется в 1500 рублей в час или в шесть тысяч рублей в час за целую площадку. Аренда футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» обойдется в шесть тысяч рублей в час. Поиграть в футбол можно в любые дни. Спортивный комплекс «Лидер» представляет поле для тренировок по футболу за 267 рублей в час. Плата взимается с каждого человека.
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