Челябинского военного задержали с гранатой в кармане куртки

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Челябинец украл гранату из блиндажа
Челябинец украл гранату из блиндажа Фото:

В Челябинске военнослужащий был задержан с осколочной гранатой в куртке, которую украл в блиндаже. Мужчина хранил снаряд в рюкзаке, сообщили 20 августа в пресс-службе гарнизонного военного суда города.

«В один из дней отпуска переместил гранату в карман своей камуфляжной куртки и убыл на такси в Челябинск. Во время прогулки по городу мужчина был остановлен сотрудниками полиции, которыми в итоге была обнаружена и изъята граната», — уточнили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, военнослужащий нашел гранату в блиндаже и незаконно хранил ее в шкафу своего дома. Затем он перенес снаряд в карман камуфляжной куртки и отправился в Челябинск. Челябинский гарнизонный военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка или ношение взрывных устройств) и назначил наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев. Также военному выписали штраф в размере десяти тысяч рублей.

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В Челябинске военнослужащий был задержан с осколочной гранатой в куртке, которую украл в блиндаже. Мужчина хранил снаряд в рюкзаке, сообщили 20 августа в пресс-службе гарнизонного военного суда города. «В один из дней отпуска переместил гранату в карман своей камуфляжной куртки и убыл на такси в Челябинск. Во время прогулки по городу мужчина был остановлен сотрудниками полиции, которыми в итоге была обнаружена и изъята граната», — уточнили в пресс-службе. Согласно материалам дела, военнослужащий нашел гранату в блиндаже и незаконно хранил ее в шкафу своего дома. Затем он перенес снаряд в карман камуфляжной куртки и отправился в Челябинск. Челябинский гарнизонный военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка или ношение взрывных устройств) и назначил наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев. Также военному выписали штраф в размере десяти тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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