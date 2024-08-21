Вице-мэр Екатеринбурга связал дефицит рабочих с СВО и строительством М-12

22 августа 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Несмотря на дефицит рабочих, Бубнов оценил качество работ подрядчиков на «4+» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге не хватает дорожных рабочих из-за проведения спецоперации на Украине и строительства трассы М-12. С таким заявлением выступил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Сегодня есть определенная нехватка рабочих рук, учитывая, в том числе и проведение спецоперации, и то, что у нас идет масштабное дорожное строительство в области: трасса М-12 [Москва — Казань — Екатеринбург] строится, туда произошел отток рабочих рук», — сказал Бубнов в эфире ОТВ. Он подчеркнул, что отток мигрантов не сильно повлиял на ситуацию, так как в основном не хватает механизаторов, на позициях которых работают свердловчане. Несмотря на это, вице-мэр отметил высокое качество дорог в городе, оценив работу подрядчиков на «4+». «У нас и эксплуатационный срок службы дорог стал дольше, и качество произведенных работ значительно улучшается», — добавил Бубнов. Ремонтные работы в этом году затронут 24 участка автомобильных дорог в городе. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального. К ремонту девяти участков подрядчики приступили уже во второй декаде мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге не хватает дорожных рабочих из-за проведения спецоперации на Украине и строительства трассы М-12. С таким заявлением выступил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Сегодня есть определенная нехватка рабочих рук, учитывая, в том числе и проведение спецоперации, и то, что у нас идет масштабное дорожное строительство в области: трасса М-12 [Москва — Казань — Екатеринбург] строится, туда произошел отток рабочих рук», — сказал Бубнов в эфире ОТВ. Он подчеркнул, что отток мигрантов не сильно повлиял на ситуацию, так как в основном не хватает механизаторов, на позициях которых работают свердловчане. Несмотря на это, вице-мэр отметил высокое качество дорог в городе, оценив работу подрядчиков на «4+». «У нас и эксплуатационный срок службы дорог стал дольше, и качество произведенных работ значительно улучшается», — добавил Бубнов. Ремонтные работы в этом году затронут 24 участка автомобильных дорог в городе. На это будет выделен миллиард рублей из областного бюджета, 52 млн рублей — из городского и 526 млн рублей из федерального. К ремонту девяти участков подрядчики приступили уже во второй декаде мая.