В Свердловской области созрел небывалый урожай целебной ягоды

В Свердловской области созрел небывалый урожай черемухи

22 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Нынче заморозки не погубили цветки, и черемуха дала много плодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в 2024 году выдался необыкновенно большим урожай черемухи — ягоды, которая обладает уникальными целебными свойствами. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов объяснил URA.RU, с чем связано небывалое изобилие. «Существует народное поверье: если цветет черемуха, быть заморозкам. Но нынче в Екатеринбурге случилось так, что заморозки не побили цветы черемухи, она хорошо плодоносила, и ее очень много. Такое обильное плодоношение бывает раз в пять-десять лет», — объяснил Юсупов. Для Ботанического сада это не очень хорошо, объяснил ученый, потому что черемуха считается у них сорным деревом, и дендрологам придется спустя пару лет бороться с молодыми побегами. А для обычных людей небывалый урожай черемухи напротив хорош, потому что ее ягоды очень популярны в кулинарии: их используют для приготовления варений, компотов, пирогов, наливок и ликеров. Также издревле черемухе приписывают много целебных свойств. Благодаря рекордному содержанию фитонцидов ягоды способны убивать или затормаживать рост патогенных микроорганизмов, работая как растительный антибиотик. Есть у черемухи и противопоказания, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Например, людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от этого лакомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в 2024 году выдался необыкновенно большим урожай черемухи — ягоды, которая обладает уникальными целебными свойствами. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов объяснил URA.RU, с чем связано небывалое изобилие. «Существует народное поверье: если цветет черемуха, быть заморозкам. Но нынче в Екатеринбурге случилось так, что заморозки не побили цветы черемухи, она хорошо плодоносила, и ее очень много. Такое обильное плодоношение бывает раз в пять-десять лет», — объяснил Юсупов. Для Ботанического сада это не очень хорошо, объяснил ученый, потому что черемуха считается у них сорным деревом, и дендрологам придется спустя пару лет бороться с молодыми побегами. А для обычных людей небывалый урожай черемухи напротив хорош, потому что ее ягоды очень популярны в кулинарии: их используют для приготовления варений, компотов, пирогов, наливок и ликеров. Также издревле черемухе приписывают много целебных свойств. Благодаря рекордному содержанию фитонцидов ягоды способны убивать или затормаживать рост патогенных микроорганизмов, работая как растительный антибиотик. Есть у черемухи и противопоказания, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Например, людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от этого лакомства.