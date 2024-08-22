В Свердловской области созрел небывалый урожай целебной ягоды

В Свердловской области в 2024 году выдался необыкновенно большим урожай черемухи — ягоды, которая обладает уникальными целебными свойствами. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов объяснил URA.RU, с чем связано небывалое изобилие.
«Существует народное поверье: если цветет черемуха, быть заморозкам. Но нынче в Екатеринбурге случилось так, что заморозки не побили цветы черемухи, она хорошо плодоносила, и ее очень много. Такое обильное плодоношение бывает раз в пять-десять лет», — объяснил Юсупов.
Для Ботанического сада это не очень хорошо, объяснил ученый, потому что черемуха считается у них сорным деревом, и дендрологам придется спустя пару лет бороться с молодыми побегами. А для обычных людей небывалый урожай черемухи напротив хорош, потому что ее ягоды очень популярны в кулинарии: их используют для приготовления варений, компотов, пирогов, наливок и ликеров.
Также издревле черемухе приписывают много целебных свойств. Благодаря рекордному содержанию фитонцидов ягоды способны убивать или затормаживать рост патогенных микроорганизмов, работая как растительный антибиотик. Есть у черемухи и противопоказания, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Например, людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от этого лакомства.
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