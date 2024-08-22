В Свердловской области созрел небывалый урожай целебной ягоды

В Свердловской области созрел небывалый урожай черемухи
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Цветёт черемуха. Челябинск, цветы, весна, черемуха, дерево
Нынче заморозки не погубили цветки, и черемуха дала много плодов Фото:

В Свердловской области в 2024 году выдался необыкновенно большим урожай черемухи — ягоды, которая обладает уникальными целебными свойствами. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов объяснил URA.RU, с чем связано небывалое изобилие.

«Существует народное поверье: если цветет черемуха, быть заморозкам. Но нынче в Екатеринбурге случилось так, что заморозки не побили цветы черемухи, она хорошо плодоносила, и ее очень много. Такое обильное плодоношение бывает раз в пять-десять лет», — объяснил Юсупов.

Для Ботанического сада это не очень хорошо, объяснил ученый, потому что черемуха считается у них сорным деревом, и дендрологам придется спустя пару лет бороться с молодыми побегами. А для обычных людей небывалый урожай черемухи напротив хорош, потому что ее ягоды очень популярны в кулинарии: их используют для приготовления варений, компотов, пирогов, наливок и ликеров.

Также издревле черемухе приписывают много целебных свойств. Благодаря рекордному содержанию фитонцидов ягоды способны убивать или затормаживать рост патогенных микроорганизмов, работая как растительный антибиотик. Есть у черемухи и противопоказания, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Например, людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от этого лакомства.

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В Свердловской области в 2024 году выдался необыкновенно большим урожай черемухи — ягоды, которая обладает уникальными целебными свойствами. Дендролог Ботанического сада Екатеринбурга Ирек Юсупов объяснил URA.RU, с чем связано небывалое изобилие. «Существует народное поверье: если цветет черемуха, быть заморозкам. Но нынче в Екатеринбурге случилось так, что заморозки не побили цветы черемухи, она хорошо плодоносила, и ее очень много. Такое обильное плодоношение бывает раз в пять-десять лет», — объяснил Юсупов. Для Ботанического сада это не очень хорошо, объяснил ученый, потому что черемуха считается у них сорным деревом, и дендрологам придется спустя пару лет бороться с молодыми побегами. А для обычных людей небывалый урожай черемухи напротив хорош, потому что ее ягоды очень популярны в кулинарии: их используют для приготовления варений, компотов, пирогов, наливок и ликеров. Также издревле черемухе приписывают много целебных свойств. Благодаря рекордному содержанию фитонцидов ягоды способны убивать или затормаживать рост патогенных микроорганизмов, работая как растительный антибиотик. Есть у черемухи и противопоказания, поэтому употреблять ее нужно с осторожностью. Например, людям с заболеваниями почек, печени и желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от этого лакомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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