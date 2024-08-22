В Свердловской области поймали сбежавшего из колонии заключенного

Сотрудники краснотурьинской колонии ИК-3 поймали сбежавшего 46-летнего заключенного Андрея Ефремова с необычными наколками из ИК-63 в Ивделе (Свердловская область). Мужчину задержали в поселке Старая Сама, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН России.
«Внимание! Осужденный-поселенец Андрей Ефремов задержан сотрудниками колонии ИК-3 в поселке Старая Сама Ивдельского городского округа», — следует из сообщения. Отмечается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления.
Ефремов совершил побег 21 августа. Он уклонялся от отбывания уголовного наказания в колонии-поселения при ИК-63. Особыми приметами беглеца называли его наколки на руках и шее.
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