В Свердловской области поймали сбежавшего из колонии заключенного

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Ефремова задержали в поселке Старая Сама Фото:

Сотрудники краснотурьинской колонии ИК-3 поймали сбежавшего 46-летнего заключенного Андрея Ефремова с необычными наколками из ИК-63 в Ивделе (Свердловская область). Мужчину задержали в поселке Старая Сама, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

«Внимание! Осужденный-поселенец Андрей Ефремов задержан сотрудниками колонии ИК-3 в поселке Старая Сама Ивдельского городского округа», — следует из сообщения. Отмечается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления.

Ефремов совершил побег 21 августа. Он уклонялся от отбывания уголовного наказания в колонии-поселения при ИК-63. Особыми приметами беглеца называли его наколки на руках и шее.

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Сотрудники краснотурьинской колонии ИК-3 поймали сбежавшего 46-летнего заключенного Андрея Ефремова с необычными наколками из ИК-63 в Ивделе (Свердловская область). Мужчину задержали в поселке Старая Сама, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН России. «Внимание! Осужденный-поселенец Андрей Ефремов задержан сотрудниками колонии ИК-3 в поселке Старая Сама Ивдельского городского округа», — следует из сообщения. Отмечается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления. Ефремов совершил побег 21 августа. Он уклонялся от отбывания уголовного наказания в колонии-поселения при ИК-63. Особыми приметами беглеца называли его наколки на руках и шее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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