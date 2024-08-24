Певец Денис Майданов получил видеосообщение от челябинских бойцов СВО

Певец Денис Майданов во время праздничного концерта по случаю Дня города Златоуста (Челябинская область) получил видеосообщение от бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Златоустовские бойцы поблагодарили артиста за песни и поддержку.
«Сегодня на концерте, посвященном 270-летию Златоуста вспоминали всей площадью добрым словом наших ребят, находящихся на СВО, передавали огромный привет, посвящали им песни. А в этот момент они, оказывается, записывали свое видеообращение к нам с вами», — написал Майданов в своем telegram-канале.
В своем обращении бойцы отметили, что часто слушают на передовой песни артиста. Также они передали привет всем жителям Златоуста.
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