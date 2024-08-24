24 августа 2024
23 августа 2024

Певец Денис Майданов получил видеосообщение от челябинских бойцов СВО

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Празднование 75 годовщины АО "НПО "Курганприбор" Курган., майданов денис
Сообщение пришло на телефон певца Фото:
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Певец Денис Майданов во время праздничного концерта по случаю Дня города Златоуста (Челябинская область) получил видеосообщение от бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Златоустовские бойцы поблагодарили артиста за песни и поддержку.

«Сегодня на концерте, посвященном 270-летию Златоуста вспоминали всей площадью добрым словом наших ребят, находящихся на СВО, передавали огромный привет, посвящали им песни. А в этот момент они, оказывается, записывали свое видеообращение к нам с вами», — написал Майданов в своем telegram-канале.

В своем обращении бойцы отметили, что часто слушают на передовой песни артиста. Также они передали привет всем жителям Златоуста.

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Певец Денис Майданов во время праздничного концерта по случаю Дня города Златоуста (Челябинская область) получил видеосообщение от бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Златоустовские бойцы поблагодарили артиста за песни и поддержку. «Сегодня на концерте, посвященном 270-летию Златоуста вспоминали всей площадью добрым словом наших ребят, находящихся на СВО, передавали огромный привет, посвящали им песни. А в этот момент они, оказывается, записывали свое видеообращение к нам с вами», — написал Майданов в своем telegram-канале. В своем обращении бойцы отметили, что часто слушают на передовой песни артиста. Также они передали привет всем жителям Златоуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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