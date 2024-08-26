В Екатеринбурге под школьницей оборвались качели, девочка в больнице

26 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Подросток качался, когда оборвалась цепь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На детской площадке Екатеринбурга качели оборвались в тот момент, когда на них качалась школьница. Подросток упал и с травмой доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «14-летняя девочка качалась на качелях на детской площадке на улице Покосная, 1. В этот момент оборвалась цепь, и подросток получила травму — предварительно, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника», — уточнил собеседник агентства. Девочка госпитализирована в детскую больницу №9. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит площадка, и кто может быть ответственен за травму ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На детской площадке Екатеринбурга качели оборвались в тот момент, когда на них качалась школьница. Подросток упал и с травмой доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «14-летняя девочка качалась на качелях на детской площадке на улице Покосная, 1. В этот момент оборвалась цепь, и подросток получила травму — предварительно, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника», — уточнил собеседник агентства. Девочка госпитализирована в детскую больницу №9. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит площадка, и кто может быть ответственен за травму ребенка.