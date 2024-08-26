В Екатеринбурге под школьницей оборвались качели, девочка в больнице

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Подросток качался, когда оборвалась цепь Фото:

На детской площадке Екатеринбурга качели оборвались в тот момент, когда на них качалась школьница. Подросток упал и с травмой доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«14-летняя девочка качалась на качелях на детской площадке на улице Покосная, 1. В этот момент оборвалась цепь, и подросток получила травму — предварительно, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника», — уточнил собеседник агентства.

Девочка госпитализирована в детскую больницу №9. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит площадка, и кто может быть ответственен за травму ребенка.

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На детской площадке Екатеринбурга качели оборвались в тот момент, когда на них качалась школьница. Подросток упал и с травмой доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «14-летняя девочка качалась на качелях на детской площадке на улице Покосная, 1. В этот момент оборвалась цепь, и подросток получила травму — предварительно, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника», — уточнил собеседник агентства. Девочка госпитализирована в детскую больницу №9. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит площадка, и кто может быть ответственен за травму ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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