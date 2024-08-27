Загадочно пропавший свердловский бизнесмен пережил покушение. Фото

Пропавший в Екатеринбурге бизнесмен пережил покушение на трассе

27 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

В предпринимателя стреляли знакомые (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU За семь месяцев до таинственного исчезновения таксист и предприниматель из Серова (Свердловская область) Элданиз Масим Оглы Мусаев попал в криминальную историю. На трассе под Краснотурьинском его остановили, вывели из машины и расстреляли из пистолета. Подробности инцидента URA.RU рассказал его сын Максим. «В январе текущего года в него стреляли на трассе. Остановили на трассе, вытащили из машины и начали стрелять. Было три выстрела, только один попал в руку. Папу тогда госпитализировали. Сейчас дело вроде бы уже закрыто», — сказал Мусаев. По его словам, обидчиками стали знакомые его папы. Те якобы так вступились за бывшую девушку Элданиза, с которой он поссорился. Новость по теме «Провалился сквозь землю»: как пропал свердловский бизнесмен перед вылетом в Грузию О пропаже 50-летнего мужчины стало известно утром. 23 августа Элданиз должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Минеральные Воды. За четыре часа до рейса он отвез клиента на Уралмаш, поставил машину у офиса таксопарка, но пропал. Сам он родом из Грузинской ССР. С семьей живет в Серове. Там у него есть лесопилка. Кроме того, работает таксистом. Сын Мусаева предполагает, что отец может находиться в больнице. «Он был сердечником, перенес две операции. Первые мысли были, что он мог попасть в больницу: просто стало плохо. Но полицейские вчера говорили, что он не поступал. Сегодня силовики сказали, что продолжат обзванивать больницы и морги», — заключил Максим. Мусаев-старший был одет в синюю рубашку и светлые джинсы. На правом плече — татуировка в виде перекрестия с буквами. В августе он работал в Екатеринбурге на белой Chery Tiggo 7 с госномером Т472КС196. Если вы знаете его местоположение, свяжитесь с полицией — 8 (343) 294-14-94. Так выглядит Элданиз Мусаев Фото: предоставлено родственником пропавшего Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За семь месяцев до таинственного исчезновения таксист и предприниматель из Серова (Свердловская область) Элданиз Масим Оглы Мусаев попал в криминальную историю. На трассе под Краснотурьинском его остановили, вывели из машины и расстреляли из пистолета. Подробности инцидента URA.RU рассказал его сын Максим. «В январе текущего года в него стреляли на трассе. Остановили на трассе, вытащили из машины и начали стрелять. Было три выстрела, только один попал в руку. Папу тогда госпитализировали. Сейчас дело вроде бы уже закрыто», — сказал Мусаев. По его словам, обидчиками стали знакомые его папы. Те якобы так вступились за бывшую девушку Элданиза, с которой он поссорился. О пропаже 50-летнего мужчины стало известно утром. 23 августа Элданиз должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Минеральные Воды. За четыре часа до рейса он отвез клиента на Уралмаш, поставил машину у офиса таксопарка, но пропал. Сам он родом из Грузинской ССР. С семьей живет в Серове. Там у него есть лесопилка. Кроме того, работает таксистом. Сын Мусаева предполагает, что отец может находиться в больнице. «Он был сердечником, перенес две операции. Первые мысли были, что он мог попасть в больницу: просто стало плохо. Но полицейские вчера говорили, что он не поступал. Сегодня силовики сказали, что продолжат обзванивать больницы и морги», — заключил Максим. Мусаев-старший был одет в синюю рубашку и светлые джинсы. На правом плече — татуировка в виде перекрестия с буквами. В августе он работал в Екатеринбурге на белой Chery Tiggo 7 с госномером Т472КС196. Если вы знаете его местоположение, свяжитесь с полицией — 8 (343) 294-14-94.