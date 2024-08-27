За семь месяцев до таинственного исчезновения таксист и предприниматель из Серова (Свердловская область) Элданиз Масим Оглы Мусаев попал в криминальную историю. На трассе под Краснотурьинском его остановили, вывели из машины и расстреляли из пистолета. Подробности инцидента URA.RU рассказал его сын Максим.
«В январе текущего года в него стреляли на трассе. Остановили на трассе, вытащили из машины и начали стрелять. Было три выстрела, только один попал в руку. Папу тогда госпитализировали. Сейчас дело вроде бы уже закрыто», — сказал Мусаев.
По его словам, обидчиками стали знакомые его папы. Те якобы так вступились за бывшую девушку Элданиза, с которой он поссорился.
О пропаже 50-летнего мужчины стало известно утром. 23 августа Элданиз должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Минеральные Воды. За четыре часа до рейса он отвез клиента на Уралмаш, поставил машину у офиса таксопарка, но пропал.
Сам он родом из Грузинской ССР. С семьей живет в Серове. Там у него есть лесопилка. Кроме того, работает таксистом.
Сын Мусаева предполагает, что отец может находиться в больнице. «Он был сердечником, перенес две операции. Первые мысли были, что он мог попасть в больницу: просто стало плохо. Но полицейские вчера говорили, что он не поступал. Сегодня силовики сказали, что продолжат обзванивать больницы и морги», — заключил Максим.
Мусаев-старший был одет в синюю рубашку и светлые джинсы. На правом плече — татуировка в виде перекрестия с буквами. В августе он работал в Екатеринбурге на белой Chery Tiggo 7 с госномером Т472КС196. Если вы знаете его местоположение, свяжитесь с полицией — 8 (343) 294-14-94.
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