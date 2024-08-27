Загадочно пропавшего свердловского бизнесмена нашли за решеткой

Пропавший в Екатеринбурге бизнесмен Мусаев оказался в изоляторе

27 августа 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Элдоназа Мусаева нашли в изоляторе в Краснотурьинске (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пропавший перед вылетом в Минеральные Воды бизнесмен из Серова (Свердловская область) Элданиз Мусаев оказался в полицейском изоляторе в Краснотурьинске. Туда его поместили, потому что он не являлся на допросы в рамках уголовного дела, по которому проходит потерпевшим. Об этом URA.RU сообщила Елена, бывшая супруга Мусаева. «Так как он не приходил на допросы, силовики решили его задержать и принудительно доставить в Краснотурьинск. Мне сказали, что полицейские имеют права на такое задержание, раз он больше месяца не являлся. <…> До этого мне следователь звонил, просил, чтобы я поговорила с Мусаевым, чтобы он пришел к ним. Но что я могла сделать, мы уже давно не живем вместе. И сегодня позвонила следователю сама, так и узнала, что он попал в изолятор», — сказала Елена. Новость по теме Загадочно пропавший свердловский бизнесмен пережил покушение. Фото По ее словам, покушение на Мусаева произошло зимой на трассе под Краснотурьинском. Якобы его бывшая возлюбленная Полина с другом вытащили Элданиза из автомобиля. Затем Полина якобы выстрелила в руку мужчине из боевого пистолета. «Пуля навылет пролетела. Его с места ЧП увезли в больницу, у него давление тогда упало», — вспоминает Елена. Ссора между Полиной и Элданизом могла произойти из-за лесопилки. Она принадлежит девушке, а Мусаев на ней трудился. Почему он ранее не приходил к следователям, собеседница агентства не знает. Окончательно прояснил ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, таинственно пропавший мужчина, как выяснили сыщики уголовного розыска, никуда и не пропадал. «Гражданин, о котором идет речь, долгое время по каким-то непонятным причинам не хотел общаться с представителями МВД, будучи в статусе одновременно и потерпевшего, и подозреваемого. В январе текущего года в вечернее время он со своей знакомой в кафе „Кавказская кухня“ в Серове бурно отмечал свой день рождения. По предварительным данным, на почве злоупотребления алкоголя и вспышки ревности участники праздничного банкета поссорились. В итоге кавалер причинил подруге побои. Женщина не стерпела и на такси уехала домой в Краснотурьинск. Туда же вскоре отправился и вспыльчивый именинник. В доме женщины он умудрился обидеть и ее дочь. Прибывшие тогда на место происшествия полицейские, опросили всех участников конфликта и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степени тяжести причиненных женщине и ребенку травм. После этого мужчина и перестал выходить на связь с силовиками. Под стражу он взят до 2 сентября в качестве наказания за нападение на девочку. Если суд Серова вынесет аналогичное решение по факту избиения женщины в начале этого года, ему может грозить такое же наказание», — отметил офицер. О пропаже 50-летнего мужчины URA.RU сообщило утром. 23 августа он должен был улететь в Минеральные Воды, а оттуда в Грузию. Его сын Максим рассказывал, что за четыре часа до рейса его папа отвез клиента на Уралмаш, поставил машину в таксопарк и исчез. Он пытался связаться с ним уже 24 августа, но не вышло. Тогда юноша обратился за помощью к полицейским. В Екатеринбурге они организовали поиски. Мусаев раньше торговал фруктами и овощами. А в последнее время работал таксистом. Вероятно, в Грузию он хотел уехать, чтобы работать там и жить с родными. «У него здесь никого нет. Я ему говорила, зачем тебе тут (в Свердловской области — прим. ред.) оставаться? Поезжай в Грузию, у тебя там все близкие», — заключила Елена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший перед вылетом в Минеральные Воды бизнесмен из Серова (Свердловская область) Элданиз Мусаев оказался в полицейском изоляторе в Краснотурьинске. Туда его поместили, потому что он не являлся на допросы в рамках уголовного дела, по которому проходит потерпевшим. Об этом URA.RU сообщила Елена, бывшая супруга Мусаева. «Так как он не приходил на допросы, силовики решили его задержать и принудительно доставить в Краснотурьинск. Мне сказали, что полицейские имеют права на такое задержание, раз он больше месяца не являлся. <…> До этого мне следователь звонил, просил, чтобы я поговорила с Мусаевым, чтобы он пришел к ним. Но что я могла сделать, мы уже давно не живем вместе. И сегодня позвонила следователю сама, так и узнала, что он попал в изолятор», — сказала Елена. По ее словам, покушение на Мусаева произошло зимой на трассе под Краснотурьинском. Якобы его бывшая возлюбленная Полина с другом вытащили Элданиза из автомобиля. Затем Полина якобы выстрелила в руку мужчине из боевого пистолета. «Пуля навылет пролетела. Его с места ЧП увезли в больницу, у него давление тогда упало», — вспоминает Елена. Ссора между Полиной и Элданизом могла произойти из-за лесопилки. Она принадлежит девушке, а Мусаев на ней трудился. Почему он ранее не приходил к следователям, собеседница агентства не знает. Окончательно прояснил ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, таинственно пропавший мужчина, как выяснили сыщики уголовного розыска, никуда и не пропадал. «Гражданин, о котором идет речь, долгое время по каким-то непонятным причинам не хотел общаться с представителями МВД, будучи в статусе одновременно и потерпевшего, и подозреваемого. В январе текущего года в вечернее время он со своей знакомой в кафе „Кавказская кухня“ в Серове бурно отмечал свой день рождения. По предварительным данным, на почве злоупотребления алкоголя и вспышки ревности участники праздничного банкета поссорились. В итоге кавалер причинил подруге побои. Женщина не стерпела и на такси уехала домой в Краснотурьинск. Туда же вскоре отправился и вспыльчивый именинник. В доме женщины он умудрился обидеть и ее дочь. Прибывшие тогда на место происшествия полицейские, опросили всех участников конфликта и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степени тяжести причиненных женщине и ребенку травм. После этого мужчина и перестал выходить на связь с силовиками. Под стражу он взят до 2 сентября в качестве наказания за нападение на девочку. Если суд Серова вынесет аналогичное решение по факту избиения женщины в начале этого года, ему может грозить такое же наказание», — отметил офицер. О пропаже 50-летнего мужчины URA.RU сообщило утром. 23 августа он должен был улететь в Минеральные Воды, а оттуда в Грузию. Его сын Максим рассказывал, что за четыре часа до рейса его папа отвез клиента на Уралмаш, поставил машину в таксопарк и исчез. Он пытался связаться с ним уже 24 августа, но не вышло. Тогда юноша обратился за помощью к полицейским. В Екатеринбурге они организовали поиски. Мусаев раньше торговал фруктами и овощами. А в последнее время работал таксистом. Вероятно, в Грузию он хотел уехать, чтобы работать там и жить с родными. «У него здесь никого нет. Я ему говорила, зачем тебе тут (в Свердловской области — прим. ред.) оставаться? Поезжай в Грузию, у тебя там все близкие», — заключила Елена.