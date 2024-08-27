В Челябинской области взлетели цены на цитрусы

В сетевых магазинах Челябинска цитрусы подорожали на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области апельсины подорожали на 37,1% за лето
В Челябинской области апельсины подорожали на 37,1% за лето Фото:

В Челябинской области за лето цены на цитрусовые в среднем поднялись на 20,3%. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, больше всего удорожание показали апельсины — на 37,1%.

Апельсины с июня подорожали со 108,6 до 172,6 рубля за килограмм. Наименьшая цена в августе составила 150,9 рубля, наибольшая — 330. Выросла и стоимость грейпфрута — на 25,9%. В июне килограмм фрукта в среднем обошелся бы в 142,6 рубля, а к концу лета — в 195,9 рубля. Мандарины подорожали на 11,1%. За килограмм челябинцам придется выложить 217,5 рубля против 193,4.

Меньше всего из цитрусовых подорожали лимоны. В июне цена составляла 178 рублей. С ростом стоимости 7,7% теперь килограмм обойдется в 192,8 рубля.

Взлет цен в несезон показал и гранат — на 23,2%. Средняя цена в августе составила 665,9 рубля против июньской 511,4 рубля. В части сетевых магазинов стоимость доходит до 900 рублей за килограмм, однако в большинстве фрукт можно приобрести за 530 рублей.

Киви для челябинцев стало дороже на 24,9%. В одном из популярных сетевых магазинов за килограмм фрукта просят 529 рублей, еще в нескольких — 399. Притом средняя стоимость килограмма составила 358 рублей, а минимальная — 249,9 рубля.

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В Челябинской области за лето цены на цитрусовые в среднем поднялись на 20,3%. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, больше всего удорожание показали апельсины — на 37,1%. Апельсины с июня подорожали со 108,6 до 172,6 рубля за килограмм. Наименьшая цена в августе составила 150,9 рубля, наибольшая — 330. Выросла и стоимость грейпфрута — на 25,9%. В июне килограмм фрукта в среднем обошелся бы в 142,6 рубля, а к концу лета — в 195,9 рубля. Мандарины подорожали на 11,1%. За килограмм челябинцам придется выложить 217,5 рубля против 193,4. Меньше всего из цитрусовых подорожали лимоны. В июне цена составляла 178 рублей. С ростом стоимости 7,7% теперь килограмм обойдется в 192,8 рубля. Взлет цен в несезон показал и гранат — на 23,2%. Средняя цена в августе составила 665,9 рубля против июньской 511,4 рубля. В части сетевых магазинов стоимость доходит до 900 рублей за килограмм, однако в большинстве фрукт можно приобрести за 530 рублей. Киви для челябинцев стало дороже на 24,9%. В одном из популярных сетевых магазинов за килограмм фрукта просят 529 рублей, еще в нескольких — 399. Притом средняя стоимость килограмма составила 358 рублей, а минимальная — 249,9 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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