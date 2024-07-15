В Екатеринбурге в рамках Stenograffia создадут десятки работ

Активная фаза фестиваля начнется с 15 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

С 15 июля в Екатеринбурге стартует юбилейный фестиваль уличного искусства Stenograffia. На Урал съедутся десятки художников, среди которых будет четыре иностранных — из Китая, Европы и двое из Объединенных Арабских Эмиратов. Какие работы и проекты появятся в городе в этом году, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в «Домне», где побывало URA.RU.

Nut (Гуанчжоу, Китай)

Иностранный гость разрисует одну из стен на ул. Попова, 31. Там создадут работу, связанную с птицами — их на полотне будет целая стая.

Мохамед Ахмед Ибрагим (Хор-Факкан, ОАЭ)

Арабский художник Мохамед Ахмед Ибрагим признался, что перед созданием каждой работы изучает местность — также гость поступил с Екатеринбургом. «В работе постараюсь показать объединение [двух стран — России и ОАЭ]», — заявил артист. Произведение появится на Ленина, 20.

Sneakhotep (Алжир, резидент ОАЭ)

Каллиграф создаст арт-объект в коллаборации с Васей Bas, который работает в том же направлении. Результат сотрудничества появится на Академика Шварца, 18.

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Уличный комикс

«Санкт-Екатеринбург» — такой комикс, встроенный в городскую среду, появится по всему Екатеринбургу. Сюжет обратиться к альтернативной вселенной, но все в той же столице Урала. «Одна из важных сюжетных арок будет связана с улицами города и стрит-артом, а события будут происходить в местах, напоминающих конкретные локации родного Екатеринбурга», — говорит команда фестиваля.

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Первый огромный стрит-арт-перископ

Перископ с изображениями внутри появится возле Дворца молодежи. Необычную трубу установят недалеко от остановки, чтобы людям было нескучно ждать общественный транспорт.

Примеры того, что может появиться в центре города Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Восстановление старых арт-объектов

В этом году команда запускает проект STENOGRAFFIA REVISION, в рамках которого восстановит некоторые работы прошлых лет. Например, на Урал приедет резидент команды TAKNADO, который в 2010 году создал работу «Банка Сгущенки и супа Campbell’s» — это один из негласных символов фестиваля. Помимо реставрации на бочках появятся новые элементы.

Фото предоставлено URA.RU пресс-службой фестиваля