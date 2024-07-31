В Екатеринбурге появились огромные фарфоровые птицы. Фото

01 августа 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Арт-объект появился на ул. Попова, 31 Фото: предоставлено Дмитрием Чабановым В Екатеринбурге появился огромный арт-объект на фасаде здания — фигуры птиц, будто выполненные из китайского фарфора. Автор — художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Об этом URA.RU сообщили в команде фестиваля Stenograffia. Объект появился на улице Попова, 31. «На пернатых можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания — две птицы сталкиваются в одном мурале, объединяемые традиционным китайским фонарем», — сообщили организаторы фестиваля. Кэ Юйчжэнь считает, что образ птиц соответствует Екатеринбургу. «Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — цитируют его художники. Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а через пять ле официально представил, что работает с образами, которые облачает в китайский бело-голубой фарфор. Его работы изображают символы традиционной китайской культуры и визуально напоминают керамику. Фото: Дмитрий Чабанов Фото: Дмитрий Чабанов Фото: Дмитрий Чабанов Фото: Дмитрий Чабанов Фото: Дмитрий Чабанов Фото: Дмитрий Чабанов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге появился огромный арт-объект на фасаде здания — фигуры птиц, будто выполненные из китайского фарфора. Автор — художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Об этом URA.RU сообщили в команде фестиваля Stenograffia. Объект появился на улице Попова, 31. «На пернатых можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания — две птицы сталкиваются в одном мурале, объединяемые традиционным китайским фонарем», — сообщили организаторы фестиваля. Кэ Юйчжэнь считает, что образ птиц соответствует Екатеринбургу. «Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — цитируют его художники. Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а через пять ле официально представил, что работает с образами, которые облачает в китайский бело-голубой фарфор. Его работы изображают символы традиционной китайской культуры и визуально напоминают керамику.