В Екатеринбурге появился огромный арт-объект на фасаде здания — фигуры птиц, будто выполненные из китайского фарфора. Автор — художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Об этом URA.RU сообщили в команде фестиваля Stenograffia.
Объект появился на улице Попова, 31. «На пернатых можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания — две птицы сталкиваются в одном мурале, объединяемые традиционным китайским фонарем», — сообщили организаторы фестиваля.
Кэ Юйчжэнь считает, что образ птиц соответствует Екатеринбургу. «Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — цитируют его художники.
Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а через пять ле официально представил, что работает с образами, которые облачает в китайский бело-голубой фарфор. Его работы изображают символы традиционной китайской культуры и визуально напоминают керамику.
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