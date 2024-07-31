31 июля 2024

В Екатеринбурге появились огромные фарфоровые птицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект появился на ул. Попова, 31
Арт-объект появился на ул. Попова, 31 Фото:

В Екатеринбурге появился огромный арт-объект на фасаде здания — фигуры птиц, будто выполненные из китайского фарфора. Автор — художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Об этом URA.RU сообщили в команде фестиваля Stenograffia.

Объект появился на улице Попова, 31. «На пернатых можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания — две птицы сталкиваются в одном мурале, объединяемые традиционным китайским фонарем», — сообщили организаторы фестиваля.

Кэ Юйчжэнь считает, что образ птиц соответствует Екатеринбургу. «Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — цитируют его художники.

Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а через пять ле официально представил, что работает с образами, которые облачает в китайский бело-голубой фарфор. Его работы изображают символы традиционной китайской культуры и визуально напоминают керамику.

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В Екатеринбурге появился огромный арт-объект на фасаде здания — фигуры птиц, будто выполненные из китайского фарфора. Автор — художник из Китая Кэ Юйчьжэня, работающий под псевдонимом Nut. Об этом URA.RU сообщили в команде фестиваля Stenograffia. Объект появился на улице Попова, 31. «На пернатых можно смотреть в отдельности, но полностью сюжет разворачивается с угла здания — две птицы сталкиваются в одном мурале, объединяемые традиционным китайским фонарем», — сообщили организаторы фестиваля. Кэ Юйчжэнь считает, что образ птиц соответствует Екатеринбургу. «Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдет этому городу. Она не только красивая, это птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — цитируют его художники. Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а через пять ле официально представил, что работает с образами, которые облачает в китайский бело-голубой фарфор. Его работы изображают символы традиционной китайской культуры и визуально напоминают керамику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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