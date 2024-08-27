Врач из ХМАО рассказал, почему не стоит худеть на ягодах

Похудение на ягодах, растущих в ХМАО, опасно для организма дефицитом питательных веществ, необходимых организму. Это может привести к перееданию и набору веса. О том, какой вред наносит ягодная диета URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.
«Люди думают, что можно похудеть на ягодных смузи, соках. Если неделю пить ягодный смузи, может, и похудеете на пару килограммов. Но из них, допустим, будет 100 граммов жира, а 900 граммов — вода. А из-за сильного дефицита калорий человек начинает его „заедать“ и тем самым набирает вес еще больше. К тому же, у организма есть потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах. А если человек будет есть одни ягоды, то он, конечно, получит какое-то количество клетчатки и витаминов, но это вызовет у организма огромный дефицит питательных веществ. Поэтому такие способы похудения наносят больше вреда», — поделилась с URA.RU Садовская.
Собеседница агентства добавила, что правильно снижать вес поможет сбалансированное питание. «В какой-то степени ягоды могут ускорить обмен веществ, это поможет немного усилить процесс жиросжигания. Но основа похудения — это сбалансированное питание. Невозможно похудеть, если ешь ягоду, но при этом съедаешь в два раза больше калорий, чем положено. Главное правило худеющих — не чувствовать голод», — добавила она.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО уже созрела черника, брусника и голубика — эти ягоды считаются самыми полезными, они богаты клетчаткой и витамином С. Ягоды синего и фиолетового цвета способны снизить уровень сахара в крови и оказывают
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