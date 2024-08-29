Сельским бюджетникам вдвое увеличили компенсацию на оплату ЖКХ

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Компенсация селянам на оплаты услуг ЖКХ увеличили вдвое
Компенсация селянам на оплаты услуг ЖКХ увеличили вдвое Фото:

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов в Челябинской области увеличена в два раза. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Законом предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты, которая предоставляется в качестве компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льгота предоставляется специалистам медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, ветеринарной службы, соцобслуживания, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам из их числа», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время размер такой выплаты составляет 1 735 рублей. С принятием закона ее размер увеличивается в два раза, то есть до 3 470 рублей

Повысить размер выплаты предложила региональная федерация профсоюзов. Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу. Закон принят 29 августа на заседании заксобрания.

В настоящее время выплату получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты.

Южноуральцы, вышедшие на заслуженный отдых, могут получить выплату при соблюдении следующих условий: проживание в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, стаж работы не менее 10 лет в организациях, отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подать заявление на компенсацию можно в управлениях социальной защиты, МФЦ, а также на Едином портале государственных услуг. С 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться.

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Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов в Челябинской области увеличена в два раза. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Законом предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты, которая предоставляется в качестве компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льгота предоставляется специалистам медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, ветеринарной службы, соцобслуживания, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам из их числа», — прокомментировали в пресс-службе. В настоящее время размер такой выплаты составляет 1 735 рублей. С принятием закона ее размер увеличивается в два раза, то есть до 3 470 рублей Повысить размер выплаты предложила региональная федерация профсоюзов. Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу. Закон принят 29 августа на заседании заксобрания. В настоящее время выплату получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты. Южноуральцы, вышедшие на заслуженный отдых, могут получить выплату при соблюдении следующих условий: проживание в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, стаж работы не менее 10 лет в организациях, отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Подать заявление на компенсацию можно в управлениях социальной защиты, МФЦ, а также на Едином портале государственных услуг. С 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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