Сельским бюджетникам вдвое увеличили компенсацию на оплату ЖКХ

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов в Челябинской области увеличена в два раза. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Законом предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты, которая предоставляется в качестве компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льгота предоставляется специалистам медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры, ветеринарной службы, соцобслуживания, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, а также пенсионерам из их числа», — прокомментировали в пресс-службе.
В настоящее время размер такой выплаты составляет 1 735 рублей. С принятием закона ее размер увеличивается в два раза, то есть до 3 470 рублей
Повысить размер выплаты предложила региональная федерация профсоюзов. Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу. Закон принят 29 августа на заседании заксобрания.
В настоящее время выплату получают свыше 11 тысяч сельских специалистов. Работающим гражданам компенсация предоставляется по месту работы, пенсионерам — органами социальной защиты.
Южноуральцы, вышедшие на заслуженный отдых, могут получить выплату при соблюдении следующих условий: проживание в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, стаж работы не менее 10 лет в организациях, отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Подать заявление на компенсацию можно в управлениях социальной защиты, МФЦ, а также на Едином портале государственных услуг. С 1 января 2025 года компенсация будет ежегодно индексироваться.
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