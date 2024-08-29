Врио главы ХМАО поручил разобраться в конфликте с транспортниками Нижневартовска

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук обратил внимание на жалобу транспортников из «ПАТП-1» Нижневартовска, проигравших тендер на перевозку пассажиров и поручил их выслушать. Он отправил в город главу депдорхоза Артема Литвинова, который встретился со сторонами конфликта на месте, об этом URA.RU сообщил инсайдер близкий к окружному правительству.
«Глава региона поручил директору департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артёму Литвинову отправиться в Нижневартовск на встречу с представителями компании-перевозчика и муниципалитета. Литвинов оперативно прибыл в Нижневартовск и выслушал стороны конфликта, чтобы подробно доложить о ситуации главе региона», — рассказал URA.RU инсайдер.
По его словам, от транспортной компании на встрече присутствовали руководители, которые предъявляли претензии в непрозрачности проведения конкурсов на пассажирские перевозки. Присутствовавший на разговоре заместитель главы города по ЖКХ Анатолий Боков не соглашался с предъявленными обвинениями и предлагал дождаться решения от ФАС и арбитражного суда ХМАО, которые должны быть в скором времени оглашены.
«Литвинов согласился с тем, что эти решения важны, как и итоги расследования уголовного дела с закупкой 165 автобусов „ЛиАЗ“. Однако выказал намерение продолжить разбираться в истории. В частности договорился о дополнительной встрече с директором „ПАТП-1“ в Ханты-Мансийске в начале сентября. По итогам встречи глава депдорхоха также представит отчет врио главы ХМАО Руслану Кухаруку», — дополнил собеседник агентства.
В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало что двух топ-чиновников ХМАО заместителя директора депдорхоза ХМАО Андрея Середнева и его подчиненную — начальника управления транспорта этого же департамента Ольгу Власову арестовали силовики. По данным источников агентства их подозревают в завышении цен при закупке автобусов для Нижневартовска.
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