Завод семьи челябинского депутата Госдумы Гартунга увеличил прибыль в шесть раз

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга увеличил чистую прибыль в шесть раз. Такой вывод можно сделать из отчетности за шесть месяцев 2024 года при сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
«Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за шесть месяцев 2024 года. Чистая прибыль за отчетный период: в 2023 году — 1,02 млрд рублей, в 2024 году — 6,212 млрд рублей», — отмечено в отчете.
Выросли все показатели. Валовая прибыль увеличилась в 3,86 раза, выручка возросла до 55,3 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.
За истекший период в 4,5 раза выросли дозы руководящего персонала. Если в год назад на выплаты было потрачено 40,191 млн рублей, то за шесть месяцев 2024 года — 180,885 млн рублей. Отдельно начислены взносы в соцфонд.
Улучшение финансовой ситуации позволило нарастить выплату дивидендов акционерам завода в 2,95 раза в сравнении с показателем 2023 года. Собственниками ЧКПЗ являются члены семьи Гартунга. По итогам работы предприятия за год они получили 349 млн рублей. При этом продолжилось санкционное давление. В феврале кузнечно-прессовый завод вошел в ограничительный список Великобритании, в июне санкции были наложены на супругу депутата Марину и сына Андрея, являющегося гендиректором ЧКПЗ.
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