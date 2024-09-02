Бастрыкин вступился за жителей затопленного челябинского поселка

Глава Следкома Бастрыкин ждет доклад о жалобах из поселка Бажова под Копейском
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклада от проблемах жителей поселка Бажова Фото:

Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал результат проверки по обращению жителей поселка Бажова в Челябинской области. Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства.

«Поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Бажово города Копейска Челябинской области. С 2015 года улицы, дворы и дома затапливаются грунтовыми водами, уровнем до 0,5 метра. Здания разрушаются, возникают проблемы с проездом машин и спецтранспорта. Жители вынуждены откачивать воду за свой счет», — пояснили в пресс-службе СКР.

В следственном управлении СК начата процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома. Председатель СК потребовал от начальника регионального управления Алексея Колбасин доклад о ее предварительных и итоговых результатах.

Это не первый случай, когда председатель СКР требует разобраться в проблемах города-спутника Челябинска. Его заинтересовал также провал дороги на улице Кожевникова из-за подтопления теми же грунтовыми водами, и разваливающий дом, который обещают расселить лишь к 2025 году. По последнему факту уже возбудили уголовное дело. До этого Бастрыкин потребовал разобраться с карьерами из сточных вод, образовавшимися в поселке Кадровик.

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Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал результат проверки по обращению жителей поселка Бажова в Челябинской области. Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства. «Поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Бажово города Копейска Челябинской области. С 2015 года улицы, дворы и дома затапливаются грунтовыми водами, уровнем до 0,5 метра. Здания разрушаются, возникают проблемы с проездом машин и спецтранспорта. Жители вынуждены откачивать воду за свой счет», — пояснили в пресс-службе СКР. В следственном управлении СК начата процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате Следкома. Председатель СК потребовал от начальника регионального управления Алексея Колбасин доклад о ее предварительных и итоговых результатах. Это не первый случай, когда председатель СКР требует разобраться в проблемах города-спутника Челябинска. Его заинтересовал также провал дороги на улице Кожевникова из-за подтопления теми же грунтовыми водами, и разваливающий дом, который обещают расселить лишь к 2025 году. По последнему факту уже возбудили уголовное дело. До этого Бастрыкин потребовал разобраться с карьерами из сточных вод, образовавшимися в поселке Кадровик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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