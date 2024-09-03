Первую игру «Трактора» в регулярке покажут по телеканалу «КХЛ» в прямом эфире

Первую игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «КХЛ» 4 сентября. Информация об этом содержится в программе канала.
«Фонбет Чемпионат КХЛ. „Автомобилист“ — „Трактор“. Прямая трансляция [12+]», — говорится в программе. Начало трансляции в 18:45 по уральскому времени.
Игра состоится в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Судя по ставкам букмекеров, шансы на победу немного выше у челябинцев. Помимо канала «КХЛ», посмотреть трансляцию можно будет на областном телевидении.
Чемпионат «Трактор» начинает с выездной серии. После Екатеринбурга команда поедет в Казахстан, где 6 сентября сыграет с астанинским «Барысом». Затем 8 сентября в Уфе трактористы сразятся с местным «Салаватом Юлаевым».
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