03 сентября 2024

Первую игру «Трактора» в регулярке покажут по телеканалу «КХЛ» в прямом эфире

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Трактористы начинают чемпионат на выезде
Трактористы начинают чемпионат на выезде Фото:

Первую игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «КХЛ» 4 сентября. Информация об этом содержится в программе канала.

«Фонбет Чемпионат КХЛ. „Автомобилист“ — „Трактор“. Прямая трансляция [12+]», — говорится в программе. Начало трансляции в 18:45 по уральскому времени.

Игра состоится в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Судя по ставкам букмекеров, шансы на победу немного выше у челябинцев. Помимо канала «КХЛ», посмотреть трансляцию можно будет на областном телевидении.

Чемпионат «Трактор» начинает с выездной серии. После Екатеринбурга команда поедет в Казахстан, где 6 сентября сыграет с астанинским «Барысом». Затем 8 сентября в Уфе трактористы сразятся с местным «Салаватом Юлаевым».

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Первую игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «КХЛ» 4 сентября. Информация об этом содержится в программе канала. «Фонбет Чемпионат КХЛ. „Автомобилист“ — „Трактор“. Прямая трансляция [12+]», — говорится в программе. Начало трансляции в 18:45 по уральскому времени. Игра состоится в КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Судя по ставкам букмекеров, шансы на победу немного выше у челябинцев. Помимо канала «КХЛ», посмотреть трансляцию можно будет на областном телевидении. Чемпионат «Трактор» начинает с выездной серии. После Екатеринбурга команда поедет в Казахстан, где 6 сентября сыграет с астанинским «Барысом». Затем 8 сентября в Уфе трактористы сразятся с местным «Салаватом Юлаевым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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