Екатеринбурженка, прыгнувшая на пути в метро, сбежала из больницы

04 сентября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Женщина скрылась, не подписав документов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Женщина, которую госпитализировали после прыжка на пути станции метро «Уральская» в Екатеринбурге, сбежала из больницы № 24 во время обследования. Об этом рассказал источник. «Сбежала при обследовании. Никаких документов не подписывала», — передает E1.ru слова собеседника. Однако в пресс-службе скорой медпомощи URA.RU отметили, что на этапе транспортировки пострадавшая не пыталась сбежать. Корреспондент агентства обратился за комментарием в ЦГБ № 24, ответ не поступил. Екатеринбурженка прыгнула на пути днем 4 сентября. Движение поездов было остановлено, а станции метро закрыли. Вскоре пострадавшую достали и увезли на скорой, а поезда возобновили курсирование. Известно, что женщине 37 лет, ее зовут Марина. У нее есть двое детей и муж, она не местная, а из города Бийск Алтайского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, которую госпитализировали после прыжка на пути станции метро «Уральская» в Екатеринбурге, сбежала из больницы № 24 во время обследования. Об этом рассказал источник. «Сбежала при обследовании. Никаких документов не подписывала», — передает E1.ru слова собеседника. Однако в пресс-службе скорой медпомощи URA.RU отметили, что на этапе транспортировки пострадавшая не пыталась сбежать. Корреспондент агентства обратился за комментарием в ЦГБ № 24, ответ не поступил. Екатеринбурженка прыгнула на пути днем 4 сентября. Движение поездов было остановлено, а станции метро закрыли. Вскоре пострадавшую достали и увезли на скорой, а поезда возобновили курсирование. Известно, что женщине 37 лет, ее зовут Марина. У нее есть двое детей и муж, она не местная, а из города Бийск Алтайского края.