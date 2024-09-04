Екатеринбурженка, прыгнувшая на пути в метро, сбежала из больницы

Женщина, которую госпитализировали после прыжка на пути станции метро «Уральская» в Екатеринбурге, сбежала из больницы № 24 во время обследования. Об этом рассказал источник.
«Сбежала при обследовании. Никаких документов не подписывала», — передает E1.ru слова собеседника.
Однако в пресс-службе скорой медпомощи URA.RU отметили, что на этапе транспортировки пострадавшая не пыталась сбежать. Корреспондент агентства обратился за комментарием в ЦГБ № 24, ответ не поступил.
Екатеринбурженка прыгнула на пути днем 4 сентября. Движение поездов было остановлено, а станции метро закрыли. Вскоре пострадавшую достали и увезли на скорой, а поезда возобновили курсирование. Известно, что женщине 37 лет, ее зовут Марина. У нее есть двое детей и муж, она не местная, а из города Бийск Алтайского края.
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