Ганчев раскрыл, как выполняется поручение Путина в Харьковской области

Ганчев: в санитарную зону в Харьковской области уже вошли 14 населенных пунктов

23 августа 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

В Харьковской области в санитарную зону вошли 14 населенных пунктов, заявил глава ВГА Ганчев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области создана санитарная зона безопасности из-за атак ВСУ, куда вошли 14 населенных пунктов. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил возможное ее расширение в будущем. Создание санитарной зоны было организовано по поручению президента России Владимира Путина. «То, что мы сейчас видим, порядка 13-14 населенных пунктов, пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — заявил Ганчев. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что санитарная зона в Харьковской области была создана по поручению президента РФ Владимира Путина с целью обезопасить жилые районы от ударов и обстрелов украинской армии. По словам Ганчева, после того, как территория Курской области будет полностью зачищена от украинских формирований, санитарная зона в Харьковской области продолжит существовать и развиваться. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Белгородской области будет создана санитарная зона с целью защиты региона от украинских атак. Кроме того, российский лидер заявлял, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине ее будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области создана санитарная зона безопасности из-за атак ВСУ, куда вошли 14 населенных пунктов. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил возможное ее расширение в будущем. Создание санитарной зоны было организовано по поручению президента России Владимира Путина. «То, что мы сейчас видим, порядка 13-14 населенных пунктов, пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — заявил Ганчев. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что санитарная зона в Харьковской области была создана по поручению президента РФ Владимира Путина с целью обезопасить жилые районы от ударов и обстрелов украинской армии. По словам Ганчева, после того, как территория Курской области будет полностью зачищена от украинских формирований, санитарная зона в Харьковской области продолжит существовать и развиваться. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Белгородской области будет создана санитарная зона с целью защиты региона от украинских атак. Кроме того, российский лидер заявлял, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине ее будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии, передает RT.