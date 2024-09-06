В Челябинске на гастрофестивале выступит Олег Майами

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Майами выступит на сцене парка Гагарина в 20:00
Майами выступит на сцене парка Гагарина в 20:00 Фото:

В Челябинске на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда», который пройдет в парке Гагарина 7 сентября выступит российский исполнитель Олег Майами. Его концерт обещает стать ярким событием первого дня фестиваля, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.

«Олег Майами станет звездным гостем на гастрофестивале „Блюда от верблюда“. Концерт, пронизанный искренностью и страстью к музыке, создаст идеальный фон для дегустации и общения. Выступление артиста намечено на 7 сентября в 20:00», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что фестиваль стартует 7 сентября с 12:00 до 22:00, а 8 сентября площадки проработают с 12:00 до 18:00. Еще одним из гостей станет шеф-повар Василий Емельяненко, который проведет шоу «Вася накормит». Более 30 ресторанов приготовят эксклюзивное меню. Представят его на фудкорте мероприятия «РестоКараван».

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В Челябинске на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда», который пройдет в парке Гагарина 7 сентября выступит российский исполнитель Олег Майами. Его концерт обещает стать ярким событием первого дня фестиваля, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе мэрии областного центра. «Олег Майами станет звездным гостем на гастрофестивале „Блюда от верблюда“. Концерт, пронизанный искренностью и страстью к музыке, создаст идеальный фон для дегустации и общения. Выступление артиста намечено на 7 сентября в 20:00», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что фестиваль стартует 7 сентября с 12:00 до 22:00, а 8 сентября площадки проработают с 12:00 до 18:00. Еще одним из гостей станет шеф-повар Василий Емельяненко, который проведет шоу «Вася накормит». Более 30 ресторанов приготовят эксклюзивное меню. Представят его на фудкорте мероприятия «РестоКараван».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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