В Челябинске на гастрофестивале выступит Олег Майами

В Челябинске на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда», который пройдет в парке Гагарина 7 сентября выступит российский исполнитель Олег Майами. Его концерт обещает стать ярким событием первого дня фестиваля, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе мэрии областного центра.
«Олег Майами станет звездным гостем на гастрофестивале „Блюда от верблюда“. Концерт, пронизанный искренностью и страстью к музыке, создаст идеальный фон для дегустации и общения. Выступление артиста намечено на 7 сентября в 20:00», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что фестиваль стартует 7 сентября с 12:00 до 22:00, а 8 сентября площадки проработают с 12:00 до 18:00. Еще одним из гостей станет шеф-повар Василий Емельяненко, который проведет шоу «Вася накормит». Более 30 ресторанов приготовят эксклюзивное меню. Представят его на фудкорте мероприятия «РестоКараван».
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