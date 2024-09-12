Пескова насмешила ликвидация «Райана Гослинга» в Курской области

12 сентября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков выразил сомнения о необходимости вербовки такого военного Фото: Роман Наумов © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с улыбкой отреагировал на ложную информацию о ликвидации «Райана Гослинга», попавшую на украинский ресурс «Миротворец» В беседе с журналистами официальный представитель Кремля задался вопросом о необходимости вербовки такого «военного». «Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Песков подчеркнул, что украинская сторона, не проверив его, внесла в базу, как российского военного преступника», — написали в посте telegram-канала Shot. Ранее сообщалось, что на сайте «Миротворец» появилась информация о Родионе Гослове, которого представили как российского военного, погибшего в ходе боевых действий. Информация сопровождается фотографией человека, внешне похожего на актера Райана Гослинга, и обвинениями в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В связи с этим, возникло подозрение, что информация о Родионе Гослове является фейком, а его позывной «Бегущий» может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с улыбкой отреагировал на ложную информацию о ликвидации «Райана Гослинга», попавшую на украинский ресурс «Миротворец» В беседе с журналистами официальный представитель Кремля задался вопросом о необходимости вербовки такого «военного». «Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Песков подчеркнул, что украинская сторона, не проверив его, внесла в базу, как российского военного преступника», — написали в посте telegram-канала Shot. Ранее сообщалось, что на сайте «Миротворец» появилась информация о Родионе Гослове, которого представили как российского военного, погибшего в ходе боевых действий. Информация сопровождается фотографией человека, внешне похожего на актера Райана Гослинга, и обвинениями в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В связи с этим, возникло подозрение, что информация о Родионе Гослове является фейком, а его позывной «Бегущий» может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049».