Пескова насмешила ликвидация «Райана Гослинга» в Курской области

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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Дмитрий Песков выразил сомнения о необходимости вербовки такого военного Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с улыбкой отреагировал на ложную информацию о ликвидации «Райана Гослинга», попавшую на украинский ресурс «Миротворец» В беседе с журналистами официальный представитель Кремля задался вопросом о необходимости вербовки такого «военного».

«Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Песков подчеркнул, что украинская сторона, не проверив его, внесла в базу, как российского военного преступника», — написали в посте telegram-канала Shot.

Ранее сообщалось, что на сайте «Миротворец» появилась информация о Родионе Гослове, которого представили как российского военного, погибшего в ходе боевых действий. Информация сопровождается фотографией человека, внешне похожего на актера Райана Гослинга, и обвинениями в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В связи с этим, возникло подозрение, что информация о Родионе Гослове является фейком, а его позывной «Бегущий» может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с улыбкой отреагировал на ложную информацию о ликвидации «Райана Гослинга», попавшую на украинский ресурс «Миротворец» В беседе с журналистами официальный представитель Кремля задался вопросом о необходимости вербовки такого «военного». «Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Песков подчеркнул, что украинская сторона, не проверив его, внесла в базу, как российского военного преступника», — написали в посте telegram-канала Shot. Ранее сообщалось, что на сайте «Миротворец» появилась информация о Родионе Гослове, которого представили как российского военного, погибшего в ходе боевых действий. Информация сопровождается фотографией человека, внешне похожего на актера Райана Гослинга, и обвинениями в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В связи с этим, возникло подозрение, что информация о Родионе Гослове является фейком, а его позывной «Бегущий» может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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