Набиуллина: рисков устойчивости для заемщиков мы не видим

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила, что все кредиты хорошо обслуживаются Фото:

На фоне повышения ключевой ставки нет рисков устойчивости для заемщиков. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава ЦБ России также отметила, что несмотря на то, что доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном секторе России увеличилась, так как компании рассчитывали на последующее снижение ключевой ставки, «тревожных сигналов нет». По ее словам, все кредиты отлично обслуживаются.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки. По ее мнению, это исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.

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На фоне повышения ключевой ставки нет рисков устойчивости для заемщиков. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Глава ЦБ России также отметила, что несмотря на то, что доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном секторе России увеличилась, так как компании рассчитывали на последующее снижение ключевой ставки, «тревожных сигналов нет». По ее словам, все кредиты отлично обслуживаются. Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки. По ее мнению, это исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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