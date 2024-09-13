Набиуллина: рисков устойчивости для заемщиков мы не видим

13 сентября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина заявила, что все кредиты хорошо обслуживаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне повышения ключевой ставки нет рисков устойчивости для заемщиков. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Глава ЦБ России также отметила, что несмотря на то, что доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном секторе России увеличилась, так как компании рассчитывали на последующее снижение ключевой ставки, «тревожных сигналов нет». По ее словам, все кредиты отлично обслуживаются. Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки. По ее мнению, это исчерпание производственных мощностей и рабочей силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне повышения ключевой ставки нет рисков устойчивости для заемщиков. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Мы не видим рисков устойчивости для большинства заемщиков», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Глава ЦБ России также отметила, что несмотря на то, что доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном секторе России увеличилась, так как компании рассчитывали на последующее снижение ключевой ставки, «тревожных сигналов нет». По ее словам, все кредиты отлично обслуживаются. Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки. По ее мнению, это исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.