«Симоньян сама кого хочешь защитит»: главные заявления Пескова для прессы

Песков: обвинения в адрес СМИ России неприемлемы

16 сентября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что нападение в челябинской школе — «дело полиции» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обвинения в адрес российских СМИ беспрецедентны и неприемлемы. Издания России способны защищать свои права и позиции на международной арене несмотря на действия США. Также Кремль внимательно следит за развитием политической ситуации в США и обострением обстановки в стране, но вмешиваться не собирается. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 16 сентября — в материале URA.RU. Песков о ЧП с нападением в челябинской школе Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инцидент с нападением 13-летнего ученика челябинской школы №68, вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом, на одноклассников и учителя, отметив, что это дело правоохранительных органов. По его словам, Кремль не располагает деталями, чтобы прокомментировать ситуацию. Песков о приглашении Красного креста в Курскую область Песком заявил, что Кремль осудил приглашение Украины представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, и назвал это действие провокацией. Пресс-секретарь выразил надежду на трезвую оценку ситуации со стороны международных организаций. Песков о втором покушении на Трампа Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием политической ситуации в США, однако заявляет о своем намерении не вмешиваться в эти процессы. По его словам, ситуация в Штатах напряженная и политическая борьба обостряется. Песков об обвинениях в адрес российских СМИ Пресс-секретарь президента РФ остро осудил действия США в отношении российских СМИ, включая телеканал RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. Песков заявил, что предъявляемые обвинения являются неприемлемыми и беспрецедентными. Он выразил уверенность в эффективности работы российских СМИ и их способности защищать свои права и позиции на международной арене. Песков также сказал, Маргарита Симоньян способна защитить себя и свою организацию. Песков о видео с бойцами Гудвин и Эрнест о коррупции в войсках Кремль передал оценку ситуации, связанной с заявлениями бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, в ведение Министерства обороны РФ. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава оборонного ведомства уже принял необходимые меры для рассмотрения данной информации.Ситуация привлекла внимание общественности после того, как в минувшие выходные было опубликовано видео с участием двух бойцов. В записи они высказались о проблемах в своем подразделении, связанных с коррупцией и некомпетентностью командного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвинения в адрес российских СМИ беспрецедентны и неприемлемы. Издания России способны защищать свои права и позиции на международной арене несмотря на действия США. Также Кремль внимательно следит за развитием политической ситуации в США и обострением обстановки в стране, но вмешиваться не собирается. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 16 сентября — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инцидент с нападением 13-летнего ученика челябинской школы №68, вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом, на одноклассников и учителя, отметив, что это дело правоохранительных органов. По его словам, Кремль не располагает деталями, чтобы прокомментировать ситуацию. Песком заявил, что Кремль осудил приглашение Украины представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить населенные пункты Курской области, и назвал это действие провокацией. Пресс-секретарь выразил надежду на трезвую оценку ситуации со стороны международных организаций. Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием политической ситуации в США, однако заявляет о своем намерении не вмешиваться в эти процессы. По его словам, ситуация в Штатах напряженная и политическая борьба обостряется. Пресс-секретарь президента РФ остро осудил действия США в отношении российских СМИ, включая телеканал RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. Песков заявил, что предъявляемые обвинения являются неприемлемыми и беспрецедентными. Он выразил уверенность в эффективности работы российских СМИ и их способности защищать свои права и позиции на международной арене. Песков также сказал, Маргарита Симоньян способна защитить себя и свою организацию. Кремль передал оценку ситуации, связанной с заявлениями бойцов с позывными Эрнест и Гудвин, в ведение Министерства обороны РФ. Пресс-секретарь президента сообщил, что глава оборонного ведомства уже принял необходимые меры для рассмотрения данной информации.Ситуация привлекла внимание общественности после того, как в минувшие выходные было опубликовано видео с участием двух бойцов. В записи они высказались о проблемах в своем подразделении, связанных с коррупцией и некомпетентностью командного состава.