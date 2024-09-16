Песков высказался по поводу второго покушения на Трампа

Кремль наблюдает за политической борьбой в США, но не собирается вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем за информацией, которая поступает, видим, насколько напряженная обстановка. Политическая борьба обостряется. Мы внимательно наблюдаем, но никогда не вмешивались и не вмешиваемся», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.
Ранее на кандидата на пост президента США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Экс-глава Штатов не пострадал. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что подозреваемый в этом покушении Райан Уэсли Рут нанят Киевом.
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