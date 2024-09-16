Песков высказался по поводу второго покушения на Трампа

Песков: мы внимательно наблюдаем за политической борьбой в США

16 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в политическую борьбу в Штатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Кремль наблюдает за политической борьбой в США, но не собирается вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы наблюдаем за информацией, которая поступает, видим, насколько напряженная обстановка. Политическая борьба обостряется. Мы внимательно наблюдаем, но никогда не вмешивались и не вмешиваемся», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Ранее на кандидата на пост президента США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Экс-глава Штатов не пострадал. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что подозреваемый в этом покушении Райан Уэсли Рут нанят Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль наблюдает за политической борьбой в США, но не собирается вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы наблюдаем за информацией, которая поступает, видим, насколько напряженная обстановка. Политическая борьба обостряется. Мы внимательно наблюдаем, но никогда не вмешивались и не вмешиваемся», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Ранее на кандидата на пост президента США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Экс-глава Штатов не пострадал. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что подозреваемый в этом покушении Райан Уэсли Рут нанят Киевом.