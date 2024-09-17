Спецназ нагрянул в самый колоритный район Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге спецназ устроил рейд на Сортировке в поисках нелегалов

17 сентября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Силовики выявляли мигрантов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в жилом районе Сортировка силовики в масках и с автоматами устроили облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Силовики внезапно ворвались и начали вывозить толпы мигрантов из кафе и различных заведений. Спецназ с автоматами и в масках был повсюду. Основные действия происходили в кафешках на улице Минометчиков, где были задержаны десятки мигрантов», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в жилом районе Сортировка силовики в масках и с автоматами устроили облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Силовики внезапно ворвались и начали вывозить толпы мигрантов из кафе и различных заведений. Спецназ с автоматами и в масках был повсюду. Основные действия происходили в кафешках на улице Минометчиков, где были задержаны десятки мигрантов», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.