Спецназ нагрянул в самый колоритный район Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге спецназ устроил рейд на Сортировке в поисках нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ "Guru". Екатеринбург, силовики, люди в масках, силовая поддержка, группа захвата
Силовики выявляли мигрантов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в жилом районе Сортировка силовики в масках и с автоматами устроили облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Силовики внезапно ворвались и начали вывозить толпы мигрантов из кафе и различных заведений. Спецназ с автоматами и в масках был повсюду. Основные действия происходили в кафешках на улице Минометчиков, где были задержаны десятки мигрантов», — рассказал собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в жилом районе Сортировка силовики в масках и с автоматами устроили облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Силовики внезапно ворвались и начали вывозить толпы мигрантов из кафе и различных заведений. Спецназ с автоматами и в масках был повсюду. Основные действия происходили в кафешках на улице Минометчиков, где были задержаны десятки мигрантов», — рассказал собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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