Силовики выявляли мигрантов (архивное фото)
В Екатеринбурге в жилом районе Сортировка силовики в масках и с автоматами устроили облаву на нелегальных мигрантов. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Силовики внезапно ворвались и начали вывозить толпы мигрантов из кафе и различных заведений. Спецназ с автоматами и в масках был повсюду. Основные действия происходили в кафешках на улице Минометчиков, где были задержаны десятки мигрантов», — рассказал собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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