Свердловский военком, разъезжавший с пистолетом и сумкой денег, ищет предателей

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Пресс-конференция с Зариповым Айратом. Курган, военкомат, военком
Олег Цибух пытается найти тех, кто слил видео в соцсеть (архивное фото) Фото:

Военный комиссар Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух пытается найти, кто слил в соцсети видео, на котором он разъезжает по городу с пистолетом и деньгами. Цибух считает, что его предали с целью очернить репутацию. В беседе с журналистом URA.RU он заявил, что привлек юристов и адвокатов.

«Я никогда не причинял зла другим и не присваивал чужое. Я ожидал выплат от Минобороны РФ в течение семи лет и в день получения денег был очень рад, так как планировал потратить их на покупку жилья. Я не хотел хвастаться перед кем-либо и думал, что записанное видео будет лишь шуткой, предназначенной для близких. Кто-то сознательно решил навредить мне, сделав личное видео общедоступным. В связи с этим я привлек юристов и адвокатов для того, чтобы найти предателей, которые и стоят за распространением видео», — поделился Цибух с корреспондентом агентства.

Скандальное видео было опубликовано днем 17 сентября. Местные власти, по некоторым данным, начали проверку, хотя Цибух отрицает. По его словам, что после ухода из армии он работал учителем и получил военную субсидию, которую долго ждал. Цибух отмечает, что видео снимал на эмоциях и для личного пользования.

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Военный комиссар Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Цибух пытается найти, кто слил в соцсети видео, на котором он разъезжает по городу с пистолетом и деньгами. Цибух считает, что его предали с целью очернить репутацию. В беседе с журналистом URA.RU он заявил, что привлек юристов и адвокатов. «Я никогда не причинял зла другим и не присваивал чужое. Я ожидал выплат от Минобороны РФ в течение семи лет и в день получения денег был очень рад, так как планировал потратить их на покупку жилья. Я не хотел хвастаться перед кем-либо и думал, что записанное видео будет лишь шуткой, предназначенной для близких. Кто-то сознательно решил навредить мне, сделав личное видео общедоступным. В связи с этим я привлек юристов и адвокатов для того, чтобы найти предателей, которые и стоят за распространением видео», — поделился Цибух с корреспондентом агентства. Скандальное видео было опубликовано днем 17 сентября. Местные власти, по некоторым данным, начали проверку, хотя Цибух отрицает. По его словам, что после ухода из армии он работал учителем и получил военную субсидию, которую долго ждал. Цибух отмечает, что видео снимал на эмоциях и для личного пользования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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