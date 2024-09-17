17 сентября 2024

Свердловского наркобарона объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Один из осужденных не явился в суд на приговор, его теперь ищут (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд в Екатеринбурге объявил в розыск наркобарона Алексея Цветкова, не явившегося на оглашение приговора. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«На оглашении присутствовал только Григорий Вараксин. Его и Цветкова признали виновными в незаконном сбыте запрещенных веществ. Поскольку Цветков не присутствовал на оглашении, его объявили в розыск», — сказали в суде.

Вараксин был взят под стражу в зале суда. Ему суд назначил 16 лет колонии и штраф в 150 тысяч рублей. Цветкова приговорили к 19 годам и штрафу в 200 тысяч рублей.

По версии следствия, они изготавливали наркотики в лаборатории в деревне в Белоярском округе и продавали через соцсети. Оба во время судебного разбирательства раскаялись, но не согласились с квалификацией обвинения. По их словам, вещества они готовили для личного потребления.

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Свердловский областной суд в Екатеринбурге объявил в розыск наркобарона Алексея Цветкова, не явившегося на оглашение приговора. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «На оглашении присутствовал только Григорий Вараксин. Его и Цветкова признали виновными в незаконном сбыте запрещенных веществ. Поскольку Цветков не присутствовал на оглашении, его объявили в розыск», — сказали в суде. Вараксин был взят под стражу в зале суда. Ему суд назначил 16 лет колонии и штраф в 150 тысяч рублей. Цветкова приговорили к 19 годам и штрафу в 200 тысяч рублей. По версии следствия, они изготавливали наркотики в лаборатории в деревне в Белоярском округе и продавали через соцсети. Оба во время судебного разбирательства раскаялись, но не согласились с квалификацией обвинения. По их словам, вещества они готовили для личного потребления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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