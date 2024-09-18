На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области 19 сентября в ДТП столкнулись фура, грузовик и три легковых автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, участок аварии временно перекрыт.
«По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Scania двигался на спуск перед рекой Юрюзань. Совершено столкновение с попутными, Hyundai, Nissan, Газель и Shacman. Организован объезд для легковых транспортных средств через Юрюзань», — сообщили URA.RU в ГАИ.
Для грузовых автомобилей движение организовали через 1643 и 1646 км. Обстоятельства выясняются, есть пострадавшие.
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