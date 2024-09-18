Происшествия ДТП Челябинскую трассу М-5 перекрыли из-за массового ДТП с участием фур. Фото, видео 19 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + В ДТП есть пострадавшие, сообщили в ГАИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области 19 сентября в ДТП столкнулись фура, грузовик и три легковых автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, участок аварии временно перекрыт. «По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Scania двигался на спуск перед рекой Юрюзань. Совершено столкновение с попутными, Hyundai, Nissan, Газель и Shacman. Организован объезд для легковых транспортных средств через Юрюзань», — сообщили URA.RU в ГАИ. Для грузовых автомобилей движение организовали через 1643 и 1646 км. Обстоятельства выясняются, есть пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области 19 сентября в ДТП столкнулись фура, грузовик и три легковых автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, участок аварии временно перекрыт. «По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Scania двигался на спуск перед рекой Юрюзань. Совершено столкновение с попутными, Hyundai, Nissan, Газель и Shacman. Организован объезд для легковых транспортных средств через Юрюзань», — сообщили URA.RU в ГАИ. Для грузовых автомобилей движение организовали через 1643 и 1646 км. Обстоятельства выясняются, есть пострадавшие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям