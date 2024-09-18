18 сентября 2024

Челябинскую трассу М-5 перекрыли из-за массового ДТП с участием фур. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП есть пострадавшие, сообщили в ГАИ Фото:

На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области 19 сентября в ДТП столкнулись фура, грузовик и три легковых автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, участок аварии временно перекрыт.

«По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Scania двигался на спуск перед рекой Юрюзань. Совершено столкновение с попутными, Hyundai, Nissan, Газель и Shacman. Организован объезд для легковых транспортных средств через Юрюзань», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Для грузовых автомобилей движение организовали через 1643 и 1646 км. Обстоятельства выясняются, есть пострадавшие.

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На трассе М-5 в Катав-Ивановском районе Челябинской области 19 сентября в ДТП столкнулись фура, грузовик и три легковых автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГАИ, участок аварии временно перекрыт. «По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Scania двигался на спуск перед рекой Юрюзань. Совершено столкновение с попутными, Hyundai, Nissan, Газель и Shacman. Организован объезд для легковых транспортных средств через Юрюзань», — сообщили URA.RU в ГАИ. Для грузовых автомобилей движение организовали через 1643 и 1646 км. Обстоятельства выясняются, есть пострадавшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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