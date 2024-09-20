В Челябинске 21 и 22 сентября на один день изменятся пять маршрутов трамваев. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, изменения затронут маршруты № 3, 15, 16, 20, 22.
«Изменения коснутся маршрутов № 3, 15, 16, 20, 22 и будут связаны с работами на узле „Теплотехнический институт“. Просим горожан быть внимательными», — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно информации мэрии, с 9 часов 21 сентября до 5 утра 22 сентября трамваи будут следовать по измененным маршрутам: № 3, 16, 20 направят от Першино до Чичерина. Трамвай под номером 15 будет курсировать от ЧТЗ до Горького, затем до ЧГРЭС и обратно. Трамвай № 22 изменит свой маршрут на Чистопольская — Карла Маркса — Чистопольская.
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