В Челябинске изменятся маршруты трамваев. Фото

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Маршруты изменятся на всю субботу и утро воскресенья
Маршруты изменятся на всю субботу и утро воскресенья Фото:

В Челябинске 21 и 22 сентября на один день изменятся пять маршрутов трамваев. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, изменения затронут маршруты № 3, 15, 16, 20, 22.

«Изменения коснутся маршрутов № 3, 15, 16, 20, 22 и будут связаны с работами на узле „Теплотехнический институт“. Просим горожан быть внимательными», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации мэрии, с 9 часов 21 сентября до 5 утра 22 сентября трамваи будут следовать по измененным маршрутам: № 3, 16, 20 направят от Першино до Чичерина. Трамвай под номером 15 будет курсировать от ЧТЗ до Горького, затем до ЧГРЭС и обратно. Трамвай № 22 изменит свой маршрут на Чистопольская — Карла Маркса — Чистопольская.

Трамваи изменят движение в связи с ремонтом на узле теплотеха
Трамваи изменят движение в связи с ремонтом на узле теплотеха
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В Челябинске 21 и 22 сентября на один день изменятся пять маршрутов трамваев. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, изменения затронут маршруты № 3, 15, 16, 20, 22. «Изменения коснутся маршрутов № 3, 15, 16, 20, 22 и будут связаны с работами на узле „Теплотехнический институт“. Просим горожан быть внимательными», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно информации мэрии, с 9 часов 21 сентября до 5 утра 22 сентября трамваи будут следовать по измененным маршрутам: № 3, 16, 20 направят от Першино до Чичерина. Трамвай под номером 15 будет курсировать от ЧТЗ до Горького, затем до ЧГРЭС и обратно. Трамвай № 22 изменит свой маршрут на Чистопольская — Карла Маркса — Чистопольская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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