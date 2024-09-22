Жительница Красной Сопки рассказала о семье, где от отравления пельменями умерли трое детей

В Красной Сопке трое детей, отравившиеся пельменями, были из благополучной семьи
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, продукты, конвейер, мясная продукция, пельмени, пищевая промышленность, еда, изготовление пельменей, пельмени за милую душу
Дети из Красной Сопки погибли из-за отравления пельменями и курицей Фото:

Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга.

«Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы «Газета.Ru». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга. «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы «Газета.Ru». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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