Жительница Красной Сопки рассказала о семье, где от отравления пельменями умерли трое детей

Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга.
«Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы «Газета.Ru». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
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Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга. «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы «Газета.Ru». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.