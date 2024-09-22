Жительница Красной Сопки рассказала о семье, где от отравления пельменями умерли трое детей

В Красной Сопке трое детей, отравившиеся пельменями, были из благополучной семьи

22 сентября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Дети из Красной Сопки погибли из-за отравления пельменями и курицей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга. «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы « Газета.Ru ». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из села Красная Сопка, в которой дети отравились пельменями и погибли, была благополучной. Об этом поведала местная жительница Ольга. «Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Не алкаши», — передает слова жительницы «Газета.Ru». Женщина рассказала, что магазин, где семья покупала продукты, популярный в селе, и раньше жалоб на товары оттуда не было. Семья была непьющей и благополучной. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае двое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Их родители и еще два ребенка попали в больницу с сильным отравлением. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.