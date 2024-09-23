Челябинский «Трактор» проиграл «Спартаку» по буллитам

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Хоккей Трактор-Нефтехимик. Челябинск, трактор, хоккей, нефтехимик
«Трактор» уступил в серии послематчевых буллитов (архивное фото) Фото:

Челябинская хоккейная команда «Трактор» 23 сентября на своем льду уступила московскому «Спартаку» по буллитам. Матч закончился со счетом 2:3, сообщает пресс-служба челябинской команды.

«Увы, остаемся без победы. Уступаем „Спартаку“ по буллитам», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 2:3.

У челябинцев шайбы забили Никита Тертышный и Владимир Ткачев. У москвичей — Адам Ружичка и Михаил Мальцев. В серии буллитов у «Трактора» забитой шайбой отметился Максим Шабанов, у «Спартака» — Андрей Локтионов и Александр Пашин.

«Сегодня мне понравилось, как сыграли бригады в меньшинстве. Также отмечу игру [Алексея] Рыкманова. Отмечу характер команды в третьем периоде, когда ребята смогли собраться. Игра в большинстве пока не срабатывает и нам надо найти способы, чтобы работать в этом русле более продуктивно», — заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

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Челябинская хоккейная команда «Трактор» 23 сентября на своем льду уступила московскому «Спартаку» по буллитам. Матч закончился со счетом 2:3, сообщает пресс-служба челябинской команды. «Увы, остаемся без победы. Уступаем „Спартаку“ по буллитам», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 2:3. У челябинцев шайбы забили Никита Тертышный и Владимир Ткачев. У москвичей — Адам Ружичка и Михаил Мальцев. В серии буллитов у «Трактора» забитой шайбой отметился Максим Шабанов, у «Спартака» — Андрей Локтионов и Александр Пашин. «Сегодня мне понравилось, как сыграли бригады в меньшинстве. Также отмечу игру [Алексея] Рыкманова. Отмечу характер команды в третьем периоде, когда ребята смогли собраться. Игра в большинстве пока не срабатывает и нам надо найти способы, чтобы работать в этом русле более продуктивно», — заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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