Челябинский «Трактор» проиграл «Спартаку» по буллитам

23 сентября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

«Трактор» уступил в серии послематчевых буллитов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская хоккейная команда «Трактор» 23 сентября на своем льду уступила московскому «Спартаку» по буллитам. Матч закончился со счетом 2:3, сообщает пресс-служба челябинской команды. «Увы, остаемся без победы. Уступаем „Спартаку“ по буллитам», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 2:3. У челябинцев шайбы забили Никита Тертышный и Владимир Ткачев. У москвичей — Адам Ружичка и Михаил Мальцев. В серии буллитов у «Трактора» забитой шайбой отметился Максим Шабанов, у «Спартака» — Андрей Локтионов и Александр Пашин. «Сегодня мне понравилось, как сыграли бригады в меньшинстве. Также отмечу игру [Алексея] Рыкманова. Отмечу характер команды в третьем периоде, когда ребята смогли собраться. Игра в большинстве пока не срабатывает и нам надо найти способы, чтобы работать в этом русле более продуктивно», — заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская хоккейная команда «Трактор» 23 сентября на своем льду уступила московскому «Спартаку» по буллитам. Матч закончился со счетом 2:3, сообщает пресс-служба челябинской команды. «Увы, остаемся без победы. Уступаем „Спартаку“ по буллитам», — сообщает пресс-служба «Трактора» в telegram-канале. Матч закончился со счетом 2:3. У челябинцев шайбы забили Никита Тертышный и Владимир Ткачев. У москвичей — Адам Ружичка и Михаил Мальцев. В серии буллитов у «Трактора» забитой шайбой отметился Максим Шабанов, у «Спартака» — Андрей Локтионов и Александр Пашин. «Сегодня мне понравилось, как сыграли бригады в меньшинстве. Также отмечу игру [Алексея] Рыкманова. Отмечу характер команды в третьем периоде, когда ребята смогли собраться. Игра в большинстве пока не срабатывает и нам надо найти способы, чтобы работать в этом русле более продуктивно», — заявил на послематчевой онлайн-конференции главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.