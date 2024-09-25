Челябинские следователи раскрыли изнасилование и убийство 30-летней давности. Видео

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи продолжают работу над делом Фото:

В Челябинской области следователи раскрыли изнасилование и убийство молодой девушки, совершенное более 30 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан и помещен под стражу.

«Более трех десятилетий преступление оставалось нераскрытым. В ходе проведения целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователем, следователем — криминалистом регионального СКР и оперативными сотрудниками областного ГУ МВД повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела, в качестве свидетелей допрошены лица, в том числе ранее принимавшие участие в проведении процессуальных и следственных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что по результатам работы удалось выйти на предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 60-летний житель Башкортостана. Полиграф подтвердил догадки следователей. Мужчина признался в содеянном.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина напал на девушку в июне 1994 года. Он накинул на ее шею удавку и затащил в лес. Там он изнасиловал ее, а после забил камнем. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.

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В Челябинской области следователи раскрыли изнасилование и убийство молодой девушки, совершенное более 30 лет назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый задержан и помещен под стражу. «Более трех десятилетий преступление оставалось нераскрытым. В ходе проведения целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователем, следователем — криминалистом регионального СКР и оперативными сотрудниками областного ГУ МВД повторно проанализированы материалы указанного уголовного дела, в качестве свидетелей допрошены лица, в том числе ранее принимавшие участие в проведении процессуальных и следственных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что по результатам работы удалось выйти на предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 60-летний житель Башкортостана. Полиграф подтвердил догадки следователей. Мужчина признался в содеянном. «В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе ведомства. Мужчина напал на девушку в июне 1994 года. Он накинул на ее шею удавку и затащил в лес. Там он изнасиловал ее, а после забил камнем. От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.
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