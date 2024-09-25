25 сентября 2024

В Челябинской области бум индивидуального жилищного строительства. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, новый дом
Темпы ввода индивидуальных жилых домов выросли на 20% Фото:

За восемь месяцев нынешнего года в Челябинской области сдано на 21% больше индивидуальных жилых домов, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 сентября сообщили в областной Контрольно-счетной палате.

«За январь—август жители Челябинской области возвели 998,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За восемь месяцев прошлого года было сдано только 820,1 тысячи квадратных метров», — сообщили в КСП.

Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Троицкий (+218,6%), Кизильский (+100,1%), Чесменский (+91,6%), Кунашакский (+63,7%) и Еткульский (+60,3%) районы. Сокращение ввода индивидуального жилья наблюдается в Уйском (-29,2%), Нязепетровском (-38,5%), Кусинском (-39,8%), Октябрьском (-48,9%) и Брединском (-49,2%) районах.

Уровень ввода индивидуального жилья отставал от прошлогоднего только в феврале и апреле
Уровень ввода индивидуального жилья отставал от прошлогоднего только в феврале и апреле

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За восемь месяцев нынешнего года в Челябинской области сдано на 21% больше индивидуальных жилых домов, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 сентября сообщили в областной Контрольно-счетной палате. «За январь—август жители Челябинской области возвели 998,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За восемь месяцев прошлого года было сдано только 820,1 тысячи квадратных метров», — сообщили в КСП. Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Троицкий (+218,6%), Кизильский (+100,1%), Чесменский (+91,6%), Кунашакский (+63,7%) и Еткульский (+60,3%) районы. Сокращение ввода индивидуального жилья наблюдается в Уйском (-29,2%), Нязепетровском (-38,5%), Кусинском (-39,8%), Октябрьском (-48,9%) и Брединском (-49,2%) районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...