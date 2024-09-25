В Челябинской области бум индивидуального жилищного строительства. Инфографика

26 сентября 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Темпы ввода индивидуальных жилых домов выросли на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За восемь месяцев нынешнего года в Челябинской области сдано на 21% больше индивидуальных жилых домов, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 сентября сообщили в областной Контрольно-счетной палате. «За январь—август жители Челябинской области возвели 998,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За восемь месяцев прошлого года было сдано только 820,1 тысячи квадратных метров», — сообщили в КСП. Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Троицкий (+218,6%), Кизильский (+100,1%), Чесменский (+91,6%), Кунашакский (+63,7%) и Еткульский (+60,3%) районы. Сокращение ввода индивидуального жилья наблюдается в Уйском (-29,2%), Нязепетровском (-38,5%), Кусинском (-39,8%), Октябрьском (-48,9%) и Брединском (-49,2%) районах. Уровень ввода индивидуального жилья отставал от прошлогоднего только в феврале и апреле Контрольно-счетная палата Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За восемь месяцев нынешнего года в Челябинской области сдано на 21% больше индивидуальных жилых домов, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 сентября сообщили в областной Контрольно-счетной палате. «За январь—август жители Челябинской области возвели 998,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За восемь месяцев прошлого года было сдано только 820,1 тысячи квадратных метров», — сообщили в КСП. Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья населением в сравнении с 2023 годом являются Троицкий (+218,6%), Кизильский (+100,1%), Чесменский (+91,6%), Кунашакский (+63,7%) и Еткульский (+60,3%) районы. Сокращение ввода индивидуального жилья наблюдается в Уйском (-29,2%), Нязепетровском (-38,5%), Кусинском (-39,8%), Октябрьском (-48,9%) и Брединском (-49,2%) районах.