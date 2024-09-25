25 сентября 2024

Депутаты заксобрания увеличили бюджет Челябинской области

Бюджет Челябинской области увеличился за счет допдоходов и субсидий
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Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, депутаты законодательного собрания, моисеев денис, зсо
Депутаты заксобрания одобрили увеличение бюджета Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области на заседании 26 сентября увеличили бюджет региона. Доклад по увеличение бюджета представлял министр финансов Андрей Пшеницын.

«Речь идет об увеличении налоговых и неналоговых доходов более чем на 3,1 млрд рублей, а также о поступлении дополнительных федеральных средств. С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам — 280 миллиардов рублей, по расходам 355 миллиардов рублей. Дефицит без изменений — 75 миллиардов рублей», — сообщил Пшеницын.

Основная часть средств пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы и на реализацию областных мер соцподдержки. В частности, на предоставление мер поддержки членам семей участников СВО, выплаты многодетным семьям для проезда детей-школьников и предоставление студенческого капитала.

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Депутаты заксобрания Челябинской области на заседании 26 сентября увеличили бюджет региона. Доклад по увеличение бюджета представлял министр финансов Андрей Пшеницын. «Речь идет об увеличении налоговых и неналоговых доходов более чем на 3,1 млрд рублей, а также о поступлении дополнительных федеральных средств. С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам — 280 миллиардов рублей, по расходам 355 миллиардов рублей. Дефицит без изменений — 75 миллиардов рублей», — сообщил Пшеницын. Основная часть средств пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы и на реализацию областных мер соцподдержки. В частности, на предоставление мер поддержки членам семей участников СВО, выплаты многодетным семьям для проезда детей-школьников и предоставление студенческого капитала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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