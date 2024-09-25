Депутаты заксобрания увеличили бюджет Челябинской области

Депутаты заксобрания Челябинской области на заседании 26 сентября увеличили бюджет региона. Доклад по увеличение бюджета представлял министр финансов Андрей Пшеницын.
«Речь идет об увеличении налоговых и неналоговых доходов более чем на 3,1 млрд рублей, а также о поступлении дополнительных федеральных средств. С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам — 280 миллиардов рублей, по расходам 355 миллиардов рублей. Дефицит без изменений — 75 миллиардов рублей», — сообщил Пшеницын.
Основная часть средств пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы и на реализацию областных мер соцподдержки. В частности, на предоставление мер поддержки членам семей участников СВО, выплаты многодетным семьям для проезда детей-школьников и предоставление студенческого капитала.
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