Челябинцы в полтора раза увеличили спрос на новые кроссоверы

27 сентября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Челябинцы начали скупать новые внедорожники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автомобилисты в Челябинской области за год почти в полтора раза, на 44%, увеличили спрос на новые кроссоверы и внедорожники. Как URA.RU 27 сентября заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики сравнили данные о продажах за лето. «Летом 2024 года мы наблюдали уверенный рост спроса на данную категорию автомобилей на 44% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Объем предложения в сегменте также увеличился более чем в два раза», — отметили в офисе «Авито Авто». Средняя цена нового внедорожника составила более трех миллионов рублей. При этом Niva Legend можно приобрести за миллион, а китайский GAC — за четыре млн рублей. Помимо общего роста спроса, эксперты выделили лидеров по динамике роста. Так, бренд Chery показал увеличение спроса в 3,7 раза, Lada и Geely также заметно укрепили свои позиции на рынке, продемонстрировав двукратный рост. Доля в спросе на автомобиль «ВАЗ» оказалась самой высокой, составив 7,3%. Следующей по популярности моделью стала Geely Coolray с результатом в 6,8%. Замкнула тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro с долей в 6,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобилисты в Челябинской области за год почти в полтора раза, на 44%, увеличили спрос на новые кроссоверы и внедорожники. Как URA.RU 27 сентября заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики сравнили данные о продажах за лето. «Летом 2024 года мы наблюдали уверенный рост спроса на данную категорию автомобилей на 44% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Объем предложения в сегменте также увеличился более чем в два раза», — отметили в офисе «Авито Авто». Средняя цена нового внедорожника составила более трех миллионов рублей. При этом Niva Legend можно приобрести за миллион, а китайский GAC — за четыре млн рублей. Помимо общего роста спроса, эксперты выделили лидеров по динамике роста. Так, бренд Chery показал увеличение спроса в 3,7 раза, Lada и Geely также заметно укрепили свои позиции на рынке, продемонстрировав двукратный рост. Доля в спросе на автомобиль «ВАЗ» оказалась самой высокой, составив 7,3%. Следующей по популярности моделью стала Geely Coolray с результатом в 6,8%. Замкнула тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro с долей в 6,1%.