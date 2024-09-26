26 сентября 2024

Челябинцы в полтора раза увеличили спрос на новые кроссоверы

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы начали скупать новые внедорожники Фото:

Автомобилисты в Челябинской области за год почти в полтора раза, на 44%, увеличили спрос на новые кроссоверы и внедорожники. Как URA.RU 27 сентября заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики сравнили данные о продажах за лето.

«Летом 2024 года мы наблюдали уверенный рост спроса на данную категорию автомобилей на 44% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Объем предложения в сегменте также увеличился более чем в два раза», — отметили в офисе «Авито Авто».

Средняя цена нового внедорожника составила более трех миллионов рублей. При этом Niva Legend можно приобрести за миллион, а китайский GAC — за четыре млн рублей.

Помимо общего роста спроса, эксперты выделили лидеров по динамике роста. Так, бренд Chery показал увеличение спроса в 3,7 раза, Lada и Geely также заметно укрепили свои позиции на рынке, продемонстрировав двукратный рост.

Доля в спросе на автомобиль «ВАЗ» оказалась самой высокой, составив 7,3%. Следующей по популярности моделью стала Geely Coolray с результатом в 6,8%. Замкнула тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro с долей в 6,1%.

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Автомобилисты в Челябинской области за год почти в полтора раза, на 44%, увеличили спрос на новые кроссоверы и внедорожники. Как URA.RU 27 сентября заявили в пресс-службе платформы «Авито Авто», аналитики сравнили данные о продажах за лето. «Летом 2024 года мы наблюдали уверенный рост спроса на данную категорию автомобилей на 44% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Объем предложения в сегменте также увеличился более чем в два раза», — отметили в офисе «Авито Авто». Средняя цена нового внедорожника составила более трех миллионов рублей. При этом Niva Legend можно приобрести за миллион, а китайский GAC — за четыре млн рублей. Помимо общего роста спроса, эксперты выделили лидеров по динамике роста. Так, бренд Chery показал увеличение спроса в 3,7 раза, Lada и Geely также заметно укрепили свои позиции на рынке, продемонстрировав двукратный рост. Доля в спросе на автомобиль «ВАЗ» оказалась самой высокой, составив 7,3%. Следующей по популярности моделью стала Geely Coolray с результатом в 6,8%. Замкнула тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro с долей в 6,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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