Природнадзор наказал жителя ХМАО за незаконный сбор шишек

Природнадзор оштрафовал жителя Советского района, который незаконно собирал кедровые орехи. Мужчина сбивал шишки с деревьев кувалдой.
«Он наносил удары по стволу плодовых деревьев и до наступления срока сбора кедровых шишек (25 августа 2024 года), установленного лесохозяйственным регламентом. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в группе окружного ведомства «ВКонтакте».
За нарушение правил сбора кедровых шишек грозит штраф от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Собирать можно лишь те орехи, которые сами упали на землю.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут собирать шишки за высокую зарплату. Сборщикам готовы платить до 300 тысяч рублей.
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