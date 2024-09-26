Нашли взрывчатку, беспилотник ударил по нефтехранилищу: как прошли учения челябинских силовиков. Фото

Челябинские силовики провели тренировку по ликвидации террористов

27 сентября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Челябинские силовики провели антитеррористические учения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники силовых структур Челябинской области с 25 по 27 сентября провели тренировку по ликвидации террористической угрозы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, основной упор был сделан на отработку межведомственного взаимодействия. «На одном из объектов министерства обороны РФ, дислоцирующемся в Чебаркульском муниципальном районе, обнаруживается предмет схожий по внешним признакам с самодельным взрывным устройством (СВУ). В скором времени фиксируется попадание беспилотного летательного аппарата в резервуар, хранящий нефтепродукты, в результате чего происходит его возгорание. О происшествии информируются все спецслужбы и правоохранительные органы», — рассказали о смоделированной ситуации в пресс-службе УФСБ по региону. По прибытии к месту ЧП силовики в первую очередь приняли действия по защите безопасности военнослужащих и сотрудников объекта. По периметру оперативно выставили оцепление. После за дело взялись специалисты взрывотехники УФСБ по региону, которые подтвердили, что обнаруженный предмет является СВУ. С помощью мобильного робототехнического комплекса они обезвредили устройство. «В антитеррористическом учении приняли участие УФСБ по региону, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Чебаркульского муниципального района. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — отметили в пресс-службе ведомства. По периметру было выставлено оцепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для отслеживания ситуации применялись дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учения были максимально приближены к реальным условиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главная цель учений- межведомственное взаимодействие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Враг был уничтожен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники силовых структур Челябинской области с 25 по 27 сентября провели тренировку по ликвидации террористической угрозы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, основной упор был сделан на отработку межведомственного взаимодействия. «На одном из объектов министерства обороны РФ, дислоцирующемся в Чебаркульском муниципальном районе, обнаруживается предмет схожий по внешним признакам с самодельным взрывным устройством (СВУ). В скором времени фиксируется попадание беспилотного летательного аппарата в резервуар, хранящий нефтепродукты, в результате чего происходит его возгорание. О происшествии информируются все спецслужбы и правоохранительные органы», — рассказали о смоделированной ситуации в пресс-службе УФСБ по региону. По прибытии к месту ЧП силовики в первую очередь приняли действия по защите безопасности военнослужащих и сотрудников объекта. По периметру оперативно выставили оцепление. После за дело взялись специалисты взрывотехники УФСБ по региону, которые подтвердили, что обнаруженный предмет является СВУ. С помощью мобильного робототехнического комплекса они обезвредили устройство. «В антитеррористическом учении приняли участие УФСБ по региону, региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и Чебаркульского муниципального района. В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции», — отметили в пресс-службе ведомства.