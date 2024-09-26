Россияне спрашивают у нейросетей о суровости челябинцев и метеорите

Россияне интересуются Челябинском и его жителями, обращаясь с вопросами к нейросетям Яндекса. Среди самых популярных оказались запросы о притяжении метеоритов, суровости челябинцев и памятнике Бабе-Яге. Чаще всего люди спрашивают об интересных местах в городе, сообщили 27 сентября в пресс-службе сервиса.
«Пользователи задают сервису „Нейро“ про Челябинск такие вопросы: куда сходить с мужем и детьми, когда в нем появятся роботы-курьеры, где находится памятник Бабе-яге и почему он притягивает метеориты. Чаще узнают куда сходить и что посмотреть в городе», — сообщили в пресс-службе.
Также люди спрашивают о том, когда лучше приехать в город, интересуются его историей и сравнивают с другими городами. Самыми используемыми словами в запросах аналитики отметили — «где», «как» и «когда». Вопросы, адресованные нейросети, варьируются от туристических рекомендаций до курьезных деталей. По количеству упоминаний Челябинск занимает 15 место среди городов-миллионников, уступая лидерство Казани, Нижнему Новгороду и Волгограду.
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