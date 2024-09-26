26 сентября 2024

Россияне спрашивают у нейросетей о суровости челябинцев и метеорите

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У нейросети также спрашивают о верблюде на гербе Челябинска
У нейросети также спрашивают о верблюде на гербе Челябинска Фото:

Россияне интересуются Челябинском и его жителями, обращаясь с вопросами к нейросетям Яндекса. Среди самых популярных оказались запросы о притяжении метеоритов, суровости челябинцев и памятнике Бабе-Яге. Чаще всего люди спрашивают об интересных местах в городе, сообщили 27 сентября в пресс-службе сервиса.

«Пользователи задают сервису „Нейро“ про Челябинск такие вопросы: куда сходить с мужем и детьми, когда в нем появятся роботы-курьеры, где находится памятник Бабе-яге и почему он притягивает метеориты. Чаще узнают куда сходить и что посмотреть в городе», — сообщили в пресс-службе.

Также люди спрашивают о том, когда лучше приехать в город, интересуются его историей и сравнивают с другими городами. Самыми используемыми словами в запросах аналитики отметили — «где», «как» и «когда». Вопросы, адресованные нейросети, варьируются от туристических рекомендаций до курьезных деталей. По количеству упоминаний Челябинск занимает 15 место среди городов-миллионников, уступая лидерство Казани, Нижнему Новгороду и Волгограду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне интересуются Челябинском и его жителями, обращаясь с вопросами к нейросетям Яндекса. Среди самых популярных оказались запросы о притяжении метеоритов, суровости челябинцев и памятнике Бабе-Яге. Чаще всего люди спрашивают об интересных местах в городе, сообщили 27 сентября в пресс-службе сервиса. «Пользователи задают сервису „Нейро“ про Челябинск такие вопросы: куда сходить с мужем и детьми, когда в нем появятся роботы-курьеры, где находится памятник Бабе-яге и почему он притягивает метеориты. Чаще узнают куда сходить и что посмотреть в городе», — сообщили в пресс-службе. Также люди спрашивают о том, когда лучше приехать в город, интересуются его историей и сравнивают с другими городами. Самыми используемыми словами в запросах аналитики отметили — «где», «как» и «когда». Вопросы, адресованные нейросети, варьируются от туристических рекомендаций до курьезных деталей. По количеству упоминаний Челябинск занимает 15 место среди городов-миллионников, уступая лидерство Казани, Нижнему Новгороду и Волгограду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...