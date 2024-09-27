Politico: Байден усомнился в «плане победы» Зеленского

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден, stock
Байден сомневается в том, что атака ВСУ на Курскую область была правильным решением Фото:
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Президент США Джо Байден сомневается в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

«Байден также с некоторым сомнением относится к „плану победы“ Зеленского, который тот представил ему в ходе визита в Вашингтон 26 сентября», — передает Politico. Администрация Штатов высказывает беспокойство, что конфликт между Россией и Украиной будет долгосрочным.

Также Байден сомневается в правильности решения киевских властей атаковать Курскую область. На текущий момент из-за нападения ВСУ 6 августа в регионе действует режим ЧС и происходит эвакуация местных жителей. По информации СК, больше восьми тысяч человек пострадали из-за атак ВСУ в Курской области.

Ранее Зеленский показал Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Однако в Белом доме назвали этот документ набором инициатив и отказали в возможности бить западным оружием по территории России.

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Президент США Джо Байден сомневается в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico. «Байден также с некоторым сомнением относится к „плану победы“ Зеленского, который тот представил ему в ходе визита в Вашингтон 26 сентября», — передает Politico. Администрация Штатов высказывает беспокойство, что конфликт между Россией и Украиной будет долгосрочным. Также Байден сомневается в правильности решения киевских властей атаковать Курскую область. На текущий момент из-за нападения ВСУ 6 августа в регионе действует режим ЧС и происходит эвакуация местных жителей. По информации СК, больше восьми тысяч человек пострадали из-за атак ВСУ в Курской области. Ранее Зеленский показал Байдену «план победы», ключевым пунктом которого стало разрешение ударов по России западным оружием. Однако в Белом доме назвали этот документ набором инициатив и отказали в возможности бить западным оружием по территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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