27 сентября 2024

Прощание с пермским тележурналистом Артемом Казиным пройдет 1 октября

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча, цветы
Журналисту было всего 44 года Фото:

Церемония прощания с пермским журналистом Артемом Казиным будет проведена в начале октября. Об этом рассказала экс-спруга Артема — Вера Казина.

«Прощание с Артемом Казиным состоится 1 октября в 11:00 в большом зале по адресу: Пермь, улица Старцева, 61», — Веру Казину цитирует «Новый Компаньон». Ранее она заявляла, что лично занимается похоронами.

О случившемся URA.RU 27 сентября рассказал историк и археолог Григорий Головчанский. Казин долгое время работал в ГТРК «Пермь», был пресс-секретарем министерства соцразвития Пермского края. Вместе с группой дайверов журналист участвовал в изучении парохода «Вера Фигнер», который нашли на дне Сылвы. Последние его сообщение в соцсетях датировано 2 августа. Мужчина поздравлял сына с днем рождения.

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Церемония прощания с пермским журналистом Артемом Казиным будет проведена в начале октября. Об этом рассказала экс-спруга Артема — Вера Казина. «Прощание с Артемом Казиным состоится 1 октября в 11:00 в большом зале по адресу: Пермь, улица Старцева, 61», — Веру Казину цитирует «Новый Компаньон». Ранее она заявляла, что лично занимается похоронами. О случившемся URA.RU 27 сентября рассказал историк и археолог Григорий Головчанский. Казин долгое время работал в ГТРК «Пермь», был пресс-секретарем министерства соцразвития Пермского края. Вместе с группой дайверов журналист участвовал в изучении парохода «Вера Фигнер», который нашли на дне Сылвы. Последние его сообщение в соцсетях датировано 2 августа. Мужчина поздравлял сына с днем рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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