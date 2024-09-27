Прощание с пермским тележурналистом Артемом Казиным пройдет 1 октября

Церемония прощания с пермским журналистом Артемом Казиным будет проведена в начале октября. Об этом рассказала экс-спруга Артема — Вера Казина.
«Прощание с Артемом Казиным состоится 1 октября в 11:00 в большом зале по адресу: Пермь, улица Старцева, 61», — Веру Казину цитирует «Новый Компаньон». Ранее она заявляла, что лично занимается похоронами.
О случившемся URA.RU 27 сентября рассказал историк и археолог Григорий Головчанский. Казин долгое время работал в ГТРК «Пермь», был пресс-секретарем министерства соцразвития Пермского края. Вместе с группой дайверов журналист участвовал в изучении парохода «Вера Фигнер», который нашли на дне Сылвы. Последние его сообщение в соцсетях датировано 2 августа. Мужчина поздравлял сына с днем рождения.
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