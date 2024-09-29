Появилось видео удара по многоэтажке в Курске

Момент удара беспилотника по многоэтажному жилому дому в Курске попал на видео. Инцидент произошел утром 29 сентября 2024 года на Красной площади города.
«В результате удара был поврежден не только дом в центре города, но и остановка», — сообщает издание Life.ru. Власти заверили, что будут оказаны все необходимые меры помощи пострадавшим, включая восстановление поврежденного имущества и выплату компенсаций.
Ранее мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что многоквартирный дом на Красной площади пострадал от неуточненного внешнего воздействия. Он подчеркнул, что в результате происшествия жители дома не пострадали. В настоящее время проводится обследование здания, чтобы оценить степень и характер повреждений. После оценки специалистами управляющая компания начнет работы по восстановлению порядка на прилегающей территории, передает 360.ru.
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