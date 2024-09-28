28 сентября 2024
27 сентября 2024

В сквере Перми достраивают киот в память о бойцах СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Киот с иконами появится в городском сквере
Киот с иконами появится в городском сквере Фото:

В сквере на улице Танцорова в Перми достраивают киот (архитектурное сооружение с иконой в центре — прим URA.RU) в память о бойцах СВО. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин.

«ТОС „Водники“ представил на конкурс проект по установке киота в сквере по улице Танцорова в честь воинов СВО. Данная инициатива была поддержана, работы по установке киота завершим до конца сентября», — сообщил Соснин в своем telegram-канале.

Ранее совет по топонимике при главе Перми утвердил проект памятника бойцам спецоперации. Автором концепции памятника стал известный пермский скульптор Алексей Залазаев.

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В сквере на улице Танцорова в Перми достраивают киот (архитектурное сооружение с иконой в центре — прим URA.RU) в память о бойцах СВО. Об этом рассказал мэр Эдуард Соснин. «ТОС „Водники“ представил на конкурс проект по установке киота в сквере по улице Танцорова в честь воинов СВО. Данная инициатива была поддержана, работы по установке киота завершим до конца сентября», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Ранее совет по топонимике при главе Перми утвердил проект памятника бойцам спецоперации. Автором концепции памятника стал известный пермский скульптор Алексей Залазаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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