Треш-блогеры в Петербурге избивают детей, домогаются до девочек и прикрываются флагами Ичкерии*

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверяет информацию о группе подростков, которые домогаются несовершеннолетних девочек и прикрывают лица флагами Ичкерии (cамопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России). Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
«В социальных медиа выявлена публикация, согласно которой группа подростков в Санкт-Петербурге, придерживающихся преступной идеологии, применяет насилие в отношении других несовершеннолетних», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там добавили, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщаемым преступлениям треш-блогеров.
По данным СК, группа нарушителей придерживается идеологии АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). В своих аккаунтах в социальных сетях треш-блокеры публиковали фотографии, где прикрывали лица флагами Ичкерии. Видео насильственных действий в отношении совершеннолетних преступная группа также выкладывает в интернет.
Ранее Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов (трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие). За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России
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