Треш-блогеры в Петербурге избивают детей, домогаются до девочек и прикрываются флагами Ичкерии*

Следком проверит информацию о банде треш-стримеров в Петербурге

29 сентября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Преступная группа подростков домогается до девочек и избивает их спутников Фото: Следственный комитет РФ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверяет информацию о группе подростков, которые домогаются несовершеннолетних девочек и прикрывают лица флагами Ичкерии (cамопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России). Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «В социальных медиа выявлена публикация, согласно которой группа подростков в Санкт-Петербурге, придерживающихся преступной идеологии, применяет насилие в отношении других несовершеннолетних», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там добавили, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщаемым преступлениям треш-блогеров. По данным СК, группа нарушителей придерживается идеологии АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). В своих аккаунтах в социальных сетях треш-блокеры публиковали фотографии, где прикрывали лица флагами Ичкерии. Видео насильственных действий в отношении совершеннолетних преступная группа также выкладывает в интернет. Ранее Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов (трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие). За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверяет информацию о группе подростков, которые домогаются несовершеннолетних девочек и прикрывают лица флагами Ичкерии (cамопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России). Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «В социальных медиа выявлена публикация, согласно которой группа подростков в Санкт-Петербурге, придерживающихся преступной идеологии, применяет насилие в отношении других несовершеннолетних», — сообщает СК в своем telegram-канале. Там добавили, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщаемым преступлениям треш-блогеров. По данным СК, группа нарушителей придерживается идеологии АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). В своих аккаунтах в социальных сетях треш-блокеры публиковали фотографии, где прикрывали лица флагами Ичкерии. Видео насильственных действий в отношении совершеннолетних преступная группа также выкладывает в интернет. Ранее Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов (трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие). За трансляцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России