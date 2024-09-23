В Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17% за неделю

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Осень принесла болезни
Осень принесла болезни Фото:

В Пермском крае специалисты фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю он составил более 17%, сообщили в Роспотребнадзоре.

«С 16 сентября по 22 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрирован 17471 случай ОРВИ», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми для вакцинации от гриппа открыты мобильные пункты. По данным Роспотребнадзора, в крае привито 433,4 тысячи человек, то есть 17,4% населения.

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В Пермском крае специалисты фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю он составил более 17%, сообщили в Роспотребнадзоре. «С 16 сентября по 22 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрирован 17471 случай ОРВИ», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми для вакцинации от гриппа открыты мобильные пункты. По данным Роспотребнадзора, в крае привито 433,4 тысячи человек, то есть 17,4% населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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