В Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17% за неделю

Осень принесла болезни
В Пермском крае специалисты фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю он составил более 17%, сообщили в Роспотребнадзоре.
«С 16 сентября по 22 сентября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрирован 17471 случай ОРВИ», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми для вакцинации от гриппа открыты мобильные пункты. По данным Роспотребнадзора, в крае привито 433,4 тысячи человек, то есть 17,4% населения.
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