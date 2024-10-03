Челябинцы продолжили заниматься проектом многоразовой ракеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) допустили возможность спуска многоразовой российской ракеты в космос кормой вниз. Как отмечено в журнале «Научные разработки ЮУрГУ», лобовое сопротивление при таком маневре двукратно вырастет.

«Полученные результаты указывают на возможность обеспечения запуска двигательной установки в условиях спуска ракеты кормой вниз. Причем — несмотря на наличие областей повышенного давления вблизи критических сечений камер многокамерной двигательной установки», — отметили учебные вуза.

Инженеры создали математическую модель, чтобы определить, как остаток топлива повлияет на размер района падения отделяющихся частей. Ракета будет многоразовой, поэтому важно понимать, как криогенные компоненты топлива водород—кислород в жидком и газообразном состоянии будут влиять на конструкцию двигательной установки. Элементы могут быть выполнены из металлов и не только. Ученые разработали установку и методику, которая позволит измерять дефекты материала двигателя при криогенных температурах до минус 180 градусов Цельсия.

Также исследователи смоделировали процессы, связанные с разрушением жертвенного слоя в условиях аэродинамического нагрева теплозащитного покрытия ракеты. В вузе изучили химический и фазовый состав материалов на различных этапах работы системы.

Университет ведет работу в партнерстве с несколькими компаниям. В проекте задействованы предприятия Роскосмоса. Среди них АО «НИИМаш» из Нижней Салды в Свердловской области и миасский ГРЦ имени Макеева.

О предстоящих испытаниях модельной конструкции двигателя многоразовой ракеты «Корона» было объявлено осенью 2023 года. НПО «Энергомаш» собирался это сделать в газодинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института.

Челябинские ученые создали математические модели для изучения процессов в конструкции материалов Инфографика: журнал «Научные разработки ЮУрГУ»

Инженеры рассчитали площадь падения отделяющихся частей Инфографика: журнал «Научные разработки ЮУрГУ»