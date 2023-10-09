Роскосмос испытает многоразовую ракету из Миасса

Роскосмос планирует испытания двигателя многоразовой ракеты Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос готовится испытывать двигатель многоразовой ракеты «Корона» из Миасса (Челябинская область). В НПО «Энергомаш» Москвы рассмотрели результаты проработки маршевого двигателя.

«В сентябре в НПО Энергомаш имени В.П. Глушко (входит в госкорпорацию Роскосмос) состоялось заседание научно-технического совета. Были рассмотрены результаты проработки маршевого двигателя с центральным телом для перспективной ракеты-носителя „Корона“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Далее планируют на основе расчетных данных НПО «Энергомаш» разработать модельную конструкцию двигателя. Ее испытания проведут в газодинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института. Контракт на разработку по своему направлению с центром имени Макеева, выступающим головной организацией проекта, был заключен в марте. В работе, помимо НПО «Энергомаш», принимают участие другие предприятия Роскосмоса. Среди них центр имени Келдыша, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, компания «Агат», предприятие «Композит», некоторые учебные заведения.

Испытания подтвердили возможность создать одноступенчатый летательный аппарат, способный достичь первой космической скорости, отметил главный конструктор «Энергомаша» Петр Левочкин. Взлет ракеты будет вертикальным. За один выход в космос ракета будет способна поднимать на орбиту до семи тонн полезного груза. Видео с 3D-проектом разработки миасцы показали на форуме «Армия» в августе. «Корону» можно будет применять в качестве транспортного средства при суборбитальных полетах типа «точка-точка» неограниченной дальности.