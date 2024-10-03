В аэропорту Челябинска задерживается прибытие рейса из Казани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт в Казани временно приостановил прием и отправку воздушных судов
Аэропорт в Казани временно приостановил прием и отправку воздушных судов Фото:

В Челябинске задерживается прибытие рейса ИН 1260 авиакомпании Red Wings из Казани. Информация об этом размещена на онлайн-табло международного аэропорта Баландино.

«Казань-Челябинск, ИН 1260. По расписанию — 11:20. Расчетное — 14:25», — сообщается на сайте.

Задержка связана с тем, что аэропорт в Казани имени Тукая с 6:00 по Москве временно приостановил прием и отправку воздушных судов. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее рейс из Челябинска в Казань, вылетевший в 7:20 утра, приземлился за запасном аэродроме. Тогда все направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы Омска, Хургады и Челябинска были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задерживается прибытие рейса ИН 1260 авиакомпании Red Wings из Казани. Информация об этом размещена на онлайн-табло международного аэропорта Баландино. «Казань-Челябинск, ИН 1260. По расписанию — 11:20. Расчетное — 14:25», — сообщается на сайте. Задержка связана с тем, что аэропорт в Казани имени Тукая с 6:00 по Москве временно приостановил прием и отправку воздушных судов. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами. Ранее рейс из Челябинска в Казань, вылетевший в 7:20 утра, приземлился за запасном аэродроме. Тогда все направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы Омска, Хургады и Челябинска были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...