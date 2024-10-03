В аэропорту Челябинска задерживается прибытие рейса из Казани

В Челябинске задерживается прибытие рейса ИН 1260 авиакомпании Red Wings из Казани. Информация об этом размещена на онлайн-табло международного аэропорта Баландино.
«Казань-Челябинск, ИН 1260. По расписанию — 11:20. Расчетное — 14:25», — сообщается на сайте.
Задержка связана с тем, что аэропорт в Казани имени Тукая с 6:00 по Москве временно приостановил прием и отправку воздушных судов. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Ранее рейс из Челябинска в Казань, вылетевший в 7:20 утра, приземлился за запасном аэродроме. Тогда все направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы Омска, Хургады и Челябинска были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево.
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