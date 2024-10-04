Фигуристка Камила Валиева едет в Екатеринбург с масштабным шоу

Фигуристка Камила Валиева выступит в Екатеринбурге в шоу Татьяны Навки
© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камила Валиева впервые вышла в шоу Татьяны Навки в мае 2024 года Фото:

Фигуристка Камила Валиева выступит в КРК «Уралец» в Екатеринбурге в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. Спортсменка стала одной из участниц постановки «Истории любви Шахерезады», поделилась с URA.RU генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка.

«Этой осенью ведущую роль в „Истории любви Шахерезады“ будет исполнять Камила Валиева — мировая звезда фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль — настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Урала могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку», — отмечает Навка.

Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. 26 ноября зрители увидят сочетание фигурного катания, восточной хореографии, полетов под куполом арены, художественных анимаций, видеопроекций и 150 уникальных костюмов. Кроме этого, артисты российской эстрады озвучили главных героев шоу, зрители услышат Филиппа Киркорова в роли Джинна, Ани Лорак — в качестве Саис, Жасмин стала Шахерезадой, Тимур Родригез — Аладдином.

В ледовом шоу Навки Валиева выступает с мая 2024 года. CAS дисквалифицировал фигуристку в январе: девушка выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, но позже в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. К соревнованиям Валиева сможет вернуться в 2025 году.

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Фигуристка Камила Валиева выступит в КРК «Уралец» в Екатеринбурге в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. Спортсменка стала одной из участниц постановки «Истории любви Шахерезады», поделилась с URA.RU генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка. «Этой осенью ведущую роль в „Истории любви Шахерезады“ будет исполнять Камила Валиева — мировая звезда фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль — настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Урала могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку», — отмечает Навка. Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. 26 ноября зрители увидят сочетание фигурного катания, восточной хореографии, полетов под куполом арены, художественных анимаций, видеопроекций и 150 уникальных костюмов. Кроме этого, артисты российской эстрады озвучили главных героев шоу, зрители услышат Филиппа Киркорова в роли Джинна, Ани Лорак — в качестве Саис, Жасмин стала Шахерезадой, Тимур Родригез — Аладдином. В ледовом шоу Навки Валиева выступает с мая 2024 года. CAS дисквалифицировал фигуристку в январе: девушка выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, но позже в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. К соревнованиям Валиева сможет вернуться в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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