Фигуристка Камила Валиева едет в Екатеринбург с масштабным шоу

Фигуристка Камила Валиева выступит в Екатеринбурге в шоу Татьяны Навки

04 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Камила Валиева впервые вышла в шоу Татьяны Навки в мае 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фигуристка Камила Валиева выступит в КРК «Уралец» в Екатеринбурге в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. Спортсменка стала одной из участниц постановки «Истории любви Шахерезады», поделилась с URA.RU генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка. «Этой осенью ведущую роль в „Истории любви Шахерезады“ будет исполнять Камила Валиева — мировая звезда фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль — настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Урала могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку», — отмечает Навка. Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. 26 ноября зрители увидят сочетание фигурного катания, восточной хореографии, полетов под куполом арены, художественных анимаций, видеопроекций и 150 уникальных костюмов. Кроме этого, артисты российской эстрады озвучили главных героев шоу, зрители услышат Филиппа Киркорова в роли Джинна, Ани Лорак — в качестве Саис, Жасмин стала Шахерезадой, Тимур Родригез — Аладдином. В ледовом шоу Навки Валиева выступает с мая 2024 года. CAS дисквалифицировал фигуристку в январе: девушка выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, но позже в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. К соревнованиям Валиева сможет вернуться в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуристка Камила Валиева выступит в КРК «Уралец» в Екатеринбурге в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. Спортсменка стала одной из участниц постановки «Истории любви Шахерезады», поделилась с URA.RU генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу Татьяна Навка. «Этой осенью ведущую роль в „Истории любви Шахерезады“ будет исполнять Камила Валиева — мировая звезда фигурного катания! Должна признаться, что каждый раз для меня это совершенно новый спектакль — настолько яркая индивидуальность у каждого исполнителя. Это было нашей мечтой, чтобы все гости Урала могли увидеть нашу добрую, веселую, классную сказку», — отмечает Навка. Более 1000 специалистов в разных областях трудились над созданием этого проекта. 26 ноября зрители увидят сочетание фигурного катания, восточной хореографии, полетов под куполом арены, художественных анимаций, видеопроекций и 150 уникальных костюмов. Кроме этого, артисты российской эстрады озвучили главных героев шоу, зрители услышат Филиппа Киркорова в роли Джинна, Ани Лорак — в качестве Саис, Жасмин стала Шахерезадой, Тимур Родригез — Аладдином. В ледовом шоу Навки Валиева выступает с мая 2024 года. CAS дисквалифицировал фигуристку в январе: девушка выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, но позже в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. К соревнованиям Валиева сможет вернуться в 2025 году.