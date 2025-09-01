ВСУ атаковали регионы России в День знаний: карта ударов БПЛА на утро 1 сентября

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 50 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах: Краснодарском крае, Белгородской, Самарской, Оренбургской областях и республике Татарстан.
В ведомстве уточнили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы до нанесения ущерба объектам на земле. Карта атак украинских дронов — в материале URA.RU.
Какие регионы атаковали ВСУ 1 сентября
Российские средства противовоздушной обороны за ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. 16 дронов было сбито над Черным морем, еще 12 — над Белгородской областью. Над Азовским морем уничтожено семь аппаратов, четыре — над Саратовской.
Кроме того, по три БПЛА сбито в Самарской, Оренбургской областях и Республикой Татарстан, также два — над Краснодарским краем. Уточняется, что угрозы для гражданской инфраструктуры и населения удалось избежать.
Краснодарский край
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Остальные дроны сбили над акваторией Черного моря.
В Минобороны пояснили, что атака была своевременно отражена благодаря слаженной работе расчетов ПВО. Там подчеркнули, что угрозы гражданским объектам и инфраструктуре удалось избежать.
Пензенская область
В Пензенской области был введен, а затем отменен режим «Беспилотная опасность», который действовал на территории региона с ограничениями работы мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Сейчас все службы продолжают работать в штатном режиме.
Волгоградская область
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это сделано в целях безопасности, отметили в Росавиации. Три рейса задержаны, четыре отменены в Волгоградском аэропорту на прилет и вылет. Это следует из онлайн-табло авиагавани. Позже в 07:03 ограничения были сняты.
Саратовская область
В Самарской области средства ПВО уничтожили четыре беспилотника. Кроме того, в аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Мера связана с необходимостью обеспечить безопасность полетов и пассажиров.
Белгородская область
Силы ПВО России в ночь на 1 сентября уничтожили 12 дронов, которые пытались атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все цели были поражены, жертв и разрушений нет.
Азовское море
В ночь на 29 августа ВС РФ отразили воздушную атаку над Азовским морем. Было уничтожено семь аппаратов. Отмечается, что пострадавших среди населения и разрушений инфраструктуры нет.
Самарская область
Три украинских дрона были уничтожены над Самарской областью. Жителям региона напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности в случае обнаружения обломков БПЛА и не приближаться к ним, поскольку это может быть опасно.
Оренбургская область
Над Оренбургской областью силами ПВО России были уничтожены три вражеских БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России. Власти контролируют ситуацию.
Республика Татарстан
Три беспилотника ВСУ были уничтожены в Татарстане. Об этом проинформировало Минобороны России.
